Il Città di Sant'Agata pareggia in trasferta a Castrovillari - Tempostretto

Torna a fare punti il Città di Sant'Agata che resta al terzo posto quando mancano quattro giornate alla fine

CASTROVILLARI – Finisce in parità la difficile trasferta di Castrovillari, resa complicata da un campo ai limiti della praticabilità. Dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Paternò quindi, torna a far punti il Città Sant’Agata che impatta sullo 0 a 0 nel turno infrasettimanale prima della pausa di Pasqua. La formazione nebroidea si mantiene al terzo posto a quota 51 punti del girone I di Serie D: a -6 dal Locri secondo e +5 dal Trapani quarto. Mancano 4 giornate al termine della stagione regolare e poi saranno playoff per la squadra di mister Vanzetto.

“Credo che il risultato di parità – sono le parole dell’allenatore del Città di Sant’Agata – rispecchi l’andamento della partita, giocatasi su un campo al limite della praticabilità, dove era impossibile mettere palla a terra. L’abbiamo interpretata bene con lo giusto spirito. Nel primo tempo meglio noi arrivavamo sempre prima sulle seconde palle e vincevamo tutti i duelli. Nella ripresa loro hanno cercato di crearci qualche difficoltà con palle lunghe, ma sinceramente ero sereno perché vedevo i miei ragazzi dare sempre le giuste letture al punto che a parte il tiro al volo di Longo non abbiamo mai rischiato nulla. Devo fare i complimenti ai ragazzi per quanto stanno facendo, quello odierno lo ritengo un buon punto in casa di una squadra che lotta per la permanenza diretta. Questo è un campionato difficile e le insidie sono sempre dietro l’angolo, non c’è mai nulla di scontato, basti pensare alla vittoria della Mariglianese ottenuta a Lamezia”.

Castrovillari – Città di Sant’Agata 0-0

Comincia bene il Sant’Agata che al 10′ ha una ghiottissima palla gol. Brunetti dopo aver lavorato una buon pallone sulla sinistra pesca sul secondo palo Barbara ma il suo tiro a colpo sicuro viene salvato da un prodigioso intervento in scivolata di Brignola. Passano due minuti e sugli sviluppi di un corner a seguito di una corta respinta della locale retroguardia, ci prova con una conclusione a giro dal lato corto dell’area Bonfiglio, il pallone però termina sul fondo. A questo punto il Castrovillari riesce ad alzare un po’ il baricentro del proprio gioco che ristagna in prevalenza nella zona mediana. Per un nuovo spunto di cronaca, bisogna attendere il 36′ quando capitan Cicirello sfiora una rete da consegnare agli annali del calcio. Cross del solito Brunetti, che sostituiva l’infortunato Squillace sull’esterno, e spettacolare forbice del capitano che va a stamparsi contro l’incrocio dei pali. Su capovolgimento di fronte, il Castrovillari costruisce la sua miglior palla gol dell’intero match con uno splendido tiro al volo di Longo, neutralizzato da un ottimo intervento di Dima.

Nella ripresa non accade pressoché nulla, con le squadre a darsi battaglia a metà campo. Il punto consente alla squadra di Vanzetto di mantenere invariato il distacco dal Locri che occupa la seconda posizione, e 6 punti di vantaggio sulla sesta in classifica.

Articoli correlati