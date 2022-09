Il Città di Taormina ospita la Leonzio in Coppa. I convocati - Tempostretto

Il mister dei taorminesi Marco Coppa ha dichiarato: "Cerchiamo un buon risultato in vista del ritorno"

TAORMINA – Dopo la domenica di sosta per l’impegno elettorale, il Città di Taormina torna in campo per affrontare la Leonzio nell’andata del secondo turno di Coppa Italia. Biancazzurri e bianconeri si ritroveranno nuovamente di fronte dopo la gara di campionato che ha visto prevalere i ragazzi di Marco Coppa per 2-0: “Sarà una partita molto diversa – dice proprio il tecnico taorminese – anche perché giochiamo di martedì. E poi cambieranno tante cose sul profilo tecnico-tattico rispetto al campionato. Noi l’abbiamo preparata come al solito e ci aspettiamo una Leonzio agguerrita”.

Al Bacigalupo gara a porte chiuse e calcio d’inizio alle 15:30 di martedì. Arbitra l’incontro il signor Paolo Arculeo di Catania, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Trefiletti e Sebastiano Antonio Grasso di Acireale. Nello stesso turno, ma scenderanno in campo mercoledì 28 settembre, anche la sfida tra RoccAcquedolcese e Nuova Igea Virtus. Sfide di ritorno fissate per il 12 ottobre.

I convocati del Città di Taormina

In casa Città di Taormina assenti gli squalificati Echeverria e Trovato, con il tecnico Coppa che non vuole snobbare la manifestazione: “Non ci sono squadre che non vogliono andare avanti in Coppa Italia – afferma – all’inizio non si è pronti sotto tanti aspetti, ma quando sei dentro non ci vuoi rinunciare. Noi cercheremo di fare un risultato importante anche in vista della partita di ritorno”.

Questi i convocati.

Portieri: Castrianni, Cirinigliaro, Giuffrida (2004).

Difensori: Caltabiano, Fragapane, Giorgetti, Godino, Gulli (2005), Pantano, Tonzuso (2003).

Centrocampisti: Assenzio, Biondi (2004), D’Amico, Ferraù, Le Mura (2003), Quintoni, Viscuso (2004).

Attaccanti: Biondo, Cannavò, Di Natale (2004), Famà, Lucarelli.