Il Codacons striglia De Luca e Lo Giudice: “Non è un buon esempio esporsi alle onde in diretta” IL VIDEO

L'associazione critica i due sindaci travolti dalla furia del mare in diretta Facebook. De Luca: "Non seguite il nostro esempio"

“Non fate quello che abbiamo fatto noi! State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un’ onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry“. Così commenta il discusso video Cateno De Luca.

A bacchettare De Luca e Lo Giudice il Codacons: “Interveniamo su quanto accaduto nelle ultime ore lungo la costa ionica siciliana, dove il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e il sindaco di Santa Teresa di Riva, Francesco Lo Giudice, hanno realizzato una ripresa video in diretta per mostrare l’altezza delle onde durante il maltempo, finendo per essere travolti dalla forza del mare. Un episodio che l’associazione giudica non positivo e inopportuno, soprattutto in una fase caratterizzata da allerta meteo e da continui inviti alla prudenza rivolti ai cittadini. Esporsi volontariamente a situazioni di pericolo, per di più in diretta, non rappresenta un buon esempio e rischia di trasmettere un messaggio sbagliato alla popolazione, favorendo comportamenti emulativi potenzialmente pericolosi”.

Il Codacons sottolinea come, “in condizioni di emergenza, chi ricopre ruoli istituzionali abbia una responsabilità maggiore, dovendo mantenere comportamenti coerenti con le raccomandazioni diffuse alla cittadinanza. La comunicazione dell’emergenza deve avvenire in modo sobrio, responsabile e nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, evitando qualsiasi forma di spettacolarizzazione del rischio”.

L’associazione “auspica che, in futuro, in presenza di eventi meteorologici estremi, le istituzioni diano prova di maggiore prudenza e senso di responsabilità, limitandosi a informare i cittadini attraverso i canali ufficiali e mettendo sempre al primo posto la tutela dell’incolumità pubblica”.

