 Il Codacons striglia De Luca e Lo Giudice: "Non è un buon esempio esporsi alle onde in diretta" IL VIDEO

Il Codacons striglia De Luca e Lo Giudice: “Non è un buon esempio esporsi alle onde in diretta” IL VIDEO

Redazione

Il Codacons striglia De Luca e Lo Giudice: “Non è un buon esempio esporsi alle onde in diretta” IL VIDEO

martedì 20 Gennaio 2026 - 17:59

L'associazione critica i due sindaci travolti dalla furia del mare in diretta Facebook. De Luca: "Non seguite il nostro esempio"

“Non fate quello che abbiamo fatto noi! State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un’ onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry“. Così commenta il discusso video Cateno De Luca.

A bacchettare De Luca e Lo Giudice il Codacons: “Interveniamo su quanto accaduto nelle ultime ore lungo la costa ionica siciliana, dove il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e il sindaco di Santa Teresa di Riva, Francesco Lo Giudice, hanno realizzato una ripresa video in diretta per mostrare l’altezza delle onde durante il maltempo, finendo per essere travolti dalla forza del mare. Un episodio che l’associazione giudica non positivo e inopportuno, soprattutto in una fase caratterizzata da allerta meteo e da continui inviti alla prudenza rivolti ai cittadini. Esporsi volontariamente a situazioni di pericolo, per di più in diretta, non rappresenta un buon esempio e rischia di trasmettere un messaggio sbagliato alla popolazione, favorendo comportamenti emulativi potenzialmente pericolosi”.

Il Codacons sottolinea come, “in condizioni di emergenza, chi ricopre ruoli istituzionali abbia una responsabilità maggiore, dovendo mantenere comportamenti coerenti con le raccomandazioni diffuse alla cittadinanza. La comunicazione dell’emergenza deve avvenire in modo sobrio, responsabile e nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, evitando qualsiasi forma di spettacolarizzazione del rischio”.

L’associazione “auspica che, in futuro, in presenza di eventi meteorologici estremi, le istituzioni diano prova di maggiore prudenza e senso di responsabilità, limitandosi a informare i cittadini attraverso i canali ufficiali e mettendo sempre al primo posto la tutela dell’incolumità pubblica”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Impianto di Mili, il Tar respinge il ricorso del comitato “Amo il mio paese”
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED