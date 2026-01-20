Messina. Lidi e coste travolti, da sud a nord spiagge off limits e Ss 114 chiusa – Le immagini

Viabilità sulla nazionale. Black out tra Giampilieri e Santa Margherita, dove mareggiata inghiotte struttura.

Si intensificano il maltempo e gli effetti sul messinese jonico del ciclone Harry, che nel pomeriggio ha travolto ancora più severamente le coste tra Taormina e e la città di Messina. Nel pomeriggio le mareggiate sono entrate nello Stretto risalendo la costa e nella prima serata c’è preoccupazione anche tra i gestori dei lidi della zona nord, in particolare quelli all’inizio della riviera, a partire da sud verso il nord della città. In serata il sindaco Federico ha chiuso tutti i lungomare di Messina, da Giampilieri a Capo Peloro. Divieto di ingresso e permanenza su tutte le spiagge, quindi, fino alla mezzanotte di oggi.

Chiusa la Ss 114

L’amministrazione comunale ha chiuso al traffico la Strada statale 114, a causa dell’invasione dei marosi e del conseguente deposito di detriti sulla carreggiata. Contestualmente è stato attivato il Piano B di viabilità, con l’istituzione del doppio senso di circolazione sulla via Nazionale, nel tratto compreso tra il torrente Briga e il torrente Santo Stefano. I bus ATM effettueranno il percorso alternativo esclusivamente sulla via Nazionale. È vietato il transito ai mezzi pesanti, ad eccezione dei mezzi di emergenza. In serata Giampilieri e Santa Margherita hanno subito un black out elettrico totale, senza luce le abitazioni, difficili anche le connessioni dati. Intorno alle 19.30 la luce è tornata a Santa Margherita.

Riprende il porta a porta, isole ecologiche chiuse

Intanto per domani è stata ripristinata la raccolta porta a porta. Il personale di Messinaservizi Bene Comune effettuerà regolarmente le operazioni nella zona verde dell’Area sud, secondo il calendario previsto. Restano invece chiuse tutte al pubblico tutte le isole ecologiche, per l’intera giornata di mercoledì. “Messinaservizi Bene Comune continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni atmosferiche, assicurando la massima attenzione alla sicurezza nello svolgimento dei servizi. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali ufficiali”, annuncia la municipale.

Ora teme la riviera nord

Nelle ore precedenti le onde avevano travolto il Ringo, le molte barche rimaste ormeggiate sul lungomare si sono ritrovate a largo in balìa del mare grosso.



Nella zona sud, in particolare a Santa Margherita, malgrado gli interventi messi in campo dal Comune nei giorni scorsi, la mareggiata ha provocato seri danni. Le immagini della gallery documentano la distruzione del lido Zahir, non l’unico seriamente minacciato.

lido zair messina mareggiate santa margherita 20 genn 26

Articoli correlati