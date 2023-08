Il comandante della nave Palinuro ricevuto a Palazzo Zanca dal sindaco Basile - Tempostretto

Il primo cittadino ha ringraziato il comandante Esposito per la disponibilità a prendere parte al programma delle iniziative promosse in occasione della XV rievocazione storica dello spettacolare sbarco di Don Giovanni D’Austria

NESSINA – Cordiale incontro oggi a palazzo Zanca, tra il sindaco Federico Basile e una delegazione della nave scuola della Marina militare Palinuro, guidata dal comandante, capitano di Fregata Mario Esposito, e accompagnata dal comandante del Supporto logistico e del presidio della Marina militare di Messina capitano di vascello Paolo Florentino. Il sindaco Basile ha espresso soddisfazione per l’arrivo nel porto cittadino della prestigiosa imbarcazione della Marina Militare.

Basile ha poi ringraziato il comandante Esposito per la disponibilità a prendere parte al programma delle iniziative promosse in occasione della XV rievocazione storica dello spettacolare sbarco di don Giovanni d’Austria e “per la grande occasione offerta alla nostra comunità e ai turisti presenti in città – ha detto Basile – di potere ammirare da vicino e anche visitare il vascello che rappresenta motivo di orgoglio per l’intero Paese. Il Sindaco ha donato al comandante Esposito il crest civico; mentre l’Alto ufficiale nel ringraziare Basile per l’accoglienza l’ha omaggiato con il crest ufficiale della Palinuro.