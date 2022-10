Il Comitato Messina Nord: "Caos strade, che fine ha fatto il progetto per la Pace - Annunziata?" - Tempostretto

In zona nord due sole strade e caos inevitabile, eppure ci sarebbe la possibilità di realizzare una terza strada

“Puntualmente ogni mattina da lunedì a sabato tra le 7:15 e le 8:30 circa gli abitanti della zona nord che devono spostarsi verso il centro per motivi di lavoro, scolastici o altro rimangono bloccati nelle uniche due strade: via Consolare Pompea e Strada Panoramica”. Lo scrive in una nota il Comitato Messina Nord.

“Ovviamente le lunghe file iniziano subito dopo la galleria Bosurgi dove le carreggiate della Panoramica si ristringono da due corsie a una e nella litoranea nel tratto da Pace in poi, formando code e rallentamenti. Eppure parliamo di un tratto di strada di poco più di due chilometri che, ovviamente rispettando il codice della strada, si dovrebbe percorrere in cinque minuti e invece mediamente si rimane in fila per circa mezz’ora”.

La strada Pace – Annunziata

Il Comitato si chiede che fine abbia fatto il progetto di realizzazione di una terza strada, la Pace – Annunziata, che dalle gallerie Bosurgi avrebbe dovuto condurre fino allo svincolo dell’Annunziata, liberando di traffico tutta la zona e facilitando l’accesso da e verso la tangenziale.

“Siamo con l’amministrazione Basile, figlia dell’amministrazione De Luca, questa strada o un’altra soluzione verrà presa per porre fine a questa problema?” – conclude il Comitato, che riprende i nostri articoli pubblicati a febbraio 2019 (vedi qui sotto per tutti i dettagli: tempi, costi e le due ipotesi progettuali).

