Il Comune di Messina assume 24 assistenti sociali

Redazione

giovedì 23 Ottobre 2025 - 21:53

Avviata una procedura per profili a tempo pieno e indeterminato, nell’area Funzionari e dell’elevata qualificazione, a Palazzo Zanca. Ecco chi può partecipare e come

MESSINA – Cercansi 24 assistenti sociali per Palazzo Zanca a tempo pieno e indeterminato nell’area Funzionari e dell’elevata qualificazione. Il sindaco Federico Basile, il direttore generale Salvo Puccio e l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore rendono noto che è stata avviata una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di 24 posti con questo profilo professionale. “L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per quanti riconoscono il valore della professione del servizio sociale e intendono mettere le proprie competenze al servizio della collettività”, comunica l’amministrazione comunale.

Le assunzioni sono finanziate con risorse statali destinate al contrasto della povertà e al potenziamento dei servizi sociali. Possono partecipare i dipendenti a tempo pieno e indeterminato di altre Pubbliche Amministrazioni, in possesso del titolo di studio specifico (Laurea in Servizio Sociale o equipollenti) e iscrizione all’Albo professionale. La procedura si svolge tramite colloquio e la domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il termine di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Portale “InPA”.

Alla domanda dovrà essere allegato il nulla osta incondizionato al trasferimento presso il Comune di Messina rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, qualora prescritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero, nel caso in cui non risulti necessario il nulla osta, l’interessato dovrà produrre apposita attestazione in tal senso dell’Ente di appartenenza. Se non rilasciato direttamente al dipendente che presenta istanza di mobilità, l’amministrazione di appartenenza del dipendente dovrà inviare il nulla osta al Comune di Messina entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Per informazioni e dettagli è possibile consultare il bando completo disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Messina nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, oppure contattare il Servizio Gestione Giuridica del Personale al numero 090.7724750.

