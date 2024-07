Il Comune di Savoca adotta la “Carta” per migliorare la qualità dei servizi pubblici

Un impegno formale per garantire trasparenza, informazione e alti livelli di qualità nell'erogazione dei servizi, favorendo un rapporto di fiducia e collaborazione con i cittadini

SAVOCA – Il Comune di Savoca ha introdotto la “Carta dei servizi e standard di qualità” con l’obiettivo di rendere i servizi pubblici sempre più rispondenti alle esigenze reali dei cittadini e migliorarne la qualità complessiva.”La Carta di qualità dei servizi rappresenta un impegno formale del Comune nei confronti dei cittadini per garantire trasparenza e informazione sulle prestazioni, modalità d’accesso e di contatto, e livelli di qualità prefissati nell’erogazione dei servizi, favorendo un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione”, spiega il Sindaco Massimo Stracuzzi. “In questo modo vogliamo instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con i cittadini per comprenderne appieno i bisogni e trovare soluzioni ai problemi posti.”

I principi alla base della Carta dei Servizi

La carta dei servizi si fonda sui principi dell’eguaglianza, parità di trattamento, continuità, obiettività e imparzialità, assicurando il diritto alla partecipazione del cittadino in modo efficiente ed efficace.”La Giunta ha già approvato quattro carte dei servizi: Demografici, Segreteria, Istruzione e Cultura, Polizia Municipale, partendo dai settori che maggiormente interagiscono con i cittadini e che si occupano in modo generale di tutte le fasce d’età, dai neonati con i servizi per l’infanzia fino agli anziani”, afferma il Vice Sindaco Maria Carmela Miuccio.

Obiettivi e tempistiche definiti per ogni servizio

Ogni carta dei servizi stabilisce obiettivi specifici e termini di scadenza per garantire ai cittadini la tempestività nell’espletamento delle richieste.”Nei prossimi mesi approveremo anche le carte dei Tributi, dei Servizi Tecnici e dei Servizi Sociali, completando così un primo ciclo”, dichiara il Sindaco Stracuzzi. “Successivamente, passeremo a valutare il livello di soddisfazione dei cittadini e le loro indicazioni, che ci serviranno per migliorare sempre di più la nostra azione a tutela della collettività e la capacità di intervenire prontamente secondo una logica orientata al bene comune.”Le prime carte dei servizi sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Savoca: www.comune.savoca.me.it.