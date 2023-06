Il Consiglio dice no al doppio incarico per Puccio: caos in Aula e seduta sospesa - Tempostretto

Dopo due ore scontri verbali, in aula si vota la delibera sulla convenzione tra Comune e Città metropolitana per la funzione del direttore generale: bocciata con 16 no

MESSINA – Ennesimo pomeriggio di “passione” in aula a Palazzo Zanca, per la seduta ordinaria del Consiglio comunale del 28 giugno. All’ordine del giorno c’erano debiti fuori bilancio, con tanto di richiesta avanzata dal sindaco Federico Basile al presidente Nello Pergolizzi per la trattazione immediata così da inserirli nel documento per la Corte dei conti, ma anche due delibere. La prima, di cui non si è discusso, riguardava il regolamento per gli artisti di strada già trattato in commissione. La seconda, su cui si è scatenato un putiferio, è stata la 164 del 6 maggio 2023, sull’approvazione dello schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Messina e il Comune di Messina per la funzione di direttore generale.

No al doppio incarico per Puccio

E con 16 voti contrari e 15 favorevoli, quindi, il Consiglio comunale dice “no” al doppio ruolo per l’attuale direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, bocciando una proposta praticamente identica a quella che nell’ottobre del 2022 ha permesso alla dottoressa Rossana Carrubba, già segretaria generale del Comune di Messina, di diventarlo anche alla Città Metropolitana. A votare contrari sono stati i partiti di opposizione, tra chi ha dimostrato coerenza con le perplessità già avanzate a ottobre e chi ha sottolineato come Puccio ad oggi abbia già un secondo ruolo, quello da consulente a titolo gratuito per la pianificazione strategica e gli interventi del Pnrr al Comune di Taormina, oggi guidato da Cateno De Luca.

Caos in aula: lavori aggiornati

Le tensioni accumulate nel corso del pomeriggio sono esplose proprio dopo la votazione. Il consigliere Giuseppe Trischitta, ha più volte dichiarato prima della votazione che in caso di esito negativo avrebbe trasmesso gli atti alla Corte dei conti. Lo scontro è stato soprattutto con Pd e Fratelli d’Italia. All’annuncio di Pergolizzi è stato il caos, tanto che lo stesso presidente ha prima sospeso per l’ennesima volta i lavori e poi aggiornato i lavori, “in considerazione delle turbolenze”, al 29 giugno alle 18.