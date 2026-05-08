 "Il corso Cavour di Messina, antica strada maestra dell'uccellatore"

“Il corso Cavour di Messina, antica strada maestra dell’uccellatore”

Redazione

“Il corso Cavour di Messina, antica strada maestra dell’uccellatore”

venerdì 08 Maggio 2026 - 09:00

Appuntamento sabato 9 maggio all'"Officina del Sole"

L’Officina del Sole ospita sabato 9 maggio alle ore 18:30 la proiezione del documentario “Il Corso Cavour di Messina – Antica strada maestra dell’Uccellatore”, realizzato da Rosario Colosi, dedicato all’evoluzione storica di una delle arterie più significative della città.

Il documentario ripercorre la trasformazione urbana, sociale e culturale del Corso Cavour attraverso gli eventi storici messinesi compresi tra il XIX e il XXI secolo, offrendo uno sguardo approfondito sulla memoria collettiva e sull’identità cittadina. Fotografie d’epoca, testimonianze e ricostruzioni storiche accompagnano lo spettatore in un viaggio che racconta come una strada possa diventare simbolo della vita e delle trasformazioni di una comunità.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale dell’Officina del Sole, spazio dedicato alla promozione della cultura, della storia locale e delle attività artistiche del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e favorire momenti di incontro e condivisione aperti alla cittadinanza.

La proiezione rappresenta un’occasione per riscoprire Messina attraverso i suoi luoghi simbolo e riflettere sul rapporto tra passato e presente, tra memoria urbana e sviluppo contemporaneo.

Appuntamento in via Giacomo Venezian 15, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

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