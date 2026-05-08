Appuntamento sabato 9 maggio all'"Officina del Sole"

L’Officina del Sole ospita sabato 9 maggio alle ore 18:30 la proiezione del documentario “Il Corso Cavour di Messina – Antica strada maestra dell’Uccellatore”, realizzato da Rosario Colosi, dedicato all’evoluzione storica di una delle arterie più significative della città.

Il documentario ripercorre la trasformazione urbana, sociale e culturale del Corso Cavour attraverso gli eventi storici messinesi compresi tra il XIX e il XXI secolo, offrendo uno sguardo approfondito sulla memoria collettiva e sull’identità cittadina. Fotografie d’epoca, testimonianze e ricostruzioni storiche accompagnano lo spettatore in un viaggio che racconta come una strada possa diventare simbolo della vita e delle trasformazioni di una comunità.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale dell’Officina del Sole, spazio dedicato alla promozione della cultura, della storia locale e delle attività artistiche del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e favorire momenti di incontro e condivisione aperti alla cittadinanza.

La proiezione rappresenta un’occasione per riscoprire Messina attraverso i suoi luoghi simbolo e riflettere sul rapporto tra passato e presente, tra memoria urbana e sviluppo contemporaneo.

Appuntamento in via Giacomo Venezian 15, con ingresso libero fino a esaurimento posti.