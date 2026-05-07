Parcheggio Europa Ovest, lavori ripartiti dopo un anno di stop VIDEO

Divieto di sosta vicino all’area di cantiere fino al 31 luglio. Ma non mancano i disagi: raccolte 300 firme

MESSINA – Dopo un anno di stop sono ripartiti i lavori per la realizzazione del terzo e ultimo parcheggio d’interscambio sul Viale Europa.

Il parcheggio Europa Ovest è quello più a monte e il più grande di tutto il viale e su tutta la fascia di controviale in direzione monte-mare ci sarà divieto di sosta fino al 31 luglio.



Sono stati realizzati dei varchi pedonali fra le reti arancioni per consentire ai pedoni di attraversare il viale da una parte all’altra. Le auto, invece, sono costrette a raggiungere il varco vicino all’Ospedale Piemonte o la rotonda più a valle.

300 firme per segnalare disagi

La Cisl Fp Messina denuncia con forza le gravi criticità che da qualche mese stanno interessando la viabilità, l’accessibilità e la carenza di parcheggi all’ospedale Piemonte di Messina, situazione aggravata dagli attuali lavori in corso lungo il Viale Europa e dal totale dissesto del manto stradale, oggi completamente divelto in diversi tratti.

A sostegno della vertenza, la Cisl Fp Messina ha raccolto circa trecento firme tra lavoratori iscritti e non iscritti, a testimonianza di un disagio diffuso che coinvolge quotidianamente tutto il personale impegnato nei servizi assistenziali e nelle turnazioni h24, e nelle prestazioni del presidio ospedaliero.

La nota inviata nei giorni scorsi al commissario del Comune di Messina, e per conoscenza al direttore generale dell’Irccs Piemonte, evidenzia come “i riscontri finora forniti da palazzo Zanca risultino parziali e insufficienti rispetto alle problematiche concretamente vissute dai lavoratori. Il riferimento alla futura disponibilità di posti auto al termine dei lavori, previsto per il 31 luglio, non può infatti rappresentare una risposta adeguata alle difficoltà attuali”. Lo dichiara la segretaria generale Giovanna Bicchieri.

La Cisl Fp sottolinea come nessuna misura immediata sia stata adottata per attenuare i disagi del personale sanitario, né siano state accolte le proposte avanzate dal sindacato relative alla rimodulazione temporanea del cantiere, all’individuazione di aree di sosta dedicate ai dipendenti del presidio ospedaliero o all’adozione di interventi straordinari sulla viabilità nelle fasce orarie più critiche. Le difficoltà di accesso e parcheggio non costituiscono un semplice disagio temporaneo, ma incidono direttamente sulla puntualità dei cambi turno, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla continuità dell’assistenza sanitaria resa ai cittadini”.

La Cisl Fp Messina ribadisce pertanto la necessità di un intervento urgente e concreto da parte della struttura commissariale e dell’Irccs Piemonte affinché vengano individuate soluzioni transitorie ed urgenti efficaci fino al completamento dei lavori.

“In assenza di risposte operative e adeguate, la Cisl Fp Messina si riserva ogni ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori e del corretto funzionamento dei servizi sanitari interessati, compresa la mobilitazione” – conclude la Bicchieri.