Il Ct Vela femminile fa visita a Casale Monferrato - Tempostretto

Prima trasferta per il Ct Vela femminile che a Casale Monferrato potrà contare anche su De Simone e Bogdan

Il Ct Vela femminile, che partecipa al campionato di Serie B1, domani sarà impegnato nella seconda giornata del campionato. Il programma vedrà le tennista messinesi in trasferta a Casale Monferrato dopo l’esordio con una sconfitta casalinga con il Ct Eur, domenica scorsa. Per la formazione peloritana sarà la prima di due trasferte consecutive, in quanto dopo la gara sui campi del Casale, la domenica successiva è in calendario la partita di Bari.

Rispetto alla gara con le capitoline, il capitano Gino Visalli potrà contare sulle presenze di Diana De Simone e della rumena Elena Bogdan (immagine in evidenza), oltre alle sorelle Fabrizia e Teresa Cambria. Si troveranno di fronte due squadre che hanno perso, senza vincere neppure un incontro, alla prima giornata (Casale, che ha schierato in singolare Greta Rizzetto Giulia Gabba ed Elisa Casella, è andata ko 4 a 0 in casa del Ct Bari) e che, quindi, vanno in cerca di riscatto per conquistare i primi punti in classifica.

Il programma (domenica ore 10): Ct Eur-Ct Firenze; Sc Casale-Ct Vela; Tc Rungg SuedTirol-Ct Bari. Riposa: At Piombino.

La classifica: Ct Eur, Ct Bari e At Piombino 3; Ct Firenze, Tc Rungg SuedTirol, Sc Casale e Ct Vela 0.

