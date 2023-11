Il Ct Vela Messina affronta Crema in semifinale scudetto. Filari Tennis ai playout in A2 - Tempostretto

Domenica 26 novembre le sfide di andata. Il Ct Vela Messina in trasferta, il Filari Tennis in casa contro Lecce. Il 3 dicembre i ritorni a campi invertiti

Terminata la stagione regolare in serie A di tennis entrambe le due formazioni maschili messinesi proseguiranno il loro cammino nella post season. Destini diversi per due squadre in due categorie diverse. Il Ct Vela Messina in Serie A1 giocherà i playoff scudetto, mentre il Filari Tennis in Serie A2 lotterà ai playout per mantenere la categoria.

Si inizia questa domenica, 26 novembre, con le sfide di andata con la data dei ritorni già fissata la domenica successiva 3 dicembre. Ct Vela inizia in trasferta a Crema per poi giocarsi al meglio il passaggio del turno in casa, Filari invece ospiterà Lecce subito per poi giocarsela la settimana successiva in terra pugliese.

Il Ct Vela Messina contro Tc Crema

Tc Crema e Ct Vela Messina sarà una delle semifinali scudetto del campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1, l’altra sarà la riedizione della finale dello scorso anno, Palermo vs Sinalunga. Le due vincitrici voleranno a Torino dove tra il 9 e il 10 dicembre si contenderanno il tricolore. Il match di andata si svolgerà domenica prossima sui campi indoor in terra sintetica di Crema, in quanto il Ct Vela ha ottenuto un maggior numero di successi (24) rispetto ai lombardi (21) nel corso della stagione regolare.

“Sarà un un incontro difficile – ha detto il ds dei messinesi, Salvi Contino – in quanto il Tc Crema vanta una formazione di tutto rispetto e, specialmente sui propri campi, può metterci in difficoltà. Ma noi ce la metteremo tutta per superare il turno e raggiungere la terza finale della nostra storia”.

La formazione lombarda ha conquistato il primo posto nel girone 1 con 13 punti, davanti a Park Tennis (11), Tc Italia (9) e Match Ball Siracusa (1). Crema può avvalersi di Samuel Vincet Ruggeri (294 del ranking Atp), dell’esperto olandese Robin Haase (ex numero 33 al mondo in singolare, oggi numero 693 e ottimo giocatore di doppio) e di Andrea Arnaboldi per citarne alcuni, ma potrebbe anche schierare elementi del calibro di Pedro Cachin, Joris De Loore e Nicholas-David Ionel.

Filari Tennis insegue la salvezza contro Lecce

Era iniziato bene il campionato per gli uomini del presidente La Fauci capaci di vincere all’esordio e poi ottenere due pareggi nelle successive due partite. Il cammino del Filari Tennis si è però complicato nelle ultime tre giornate, dopo la sconfitta quasi scontata contro la capolista Eur, sono seguite altre due sconfitte che hanno lasciato il Filari a quota cinque punti e a fare da spettatore nell’ultima giornata, in cui riposava, sperando che i risultati non la condannassero direttamente all’ultimo posto.

Alla fine il circolo tirrenico si è classificato penultimo nel girone 3, che vuol dire playout, in una classifica cortissima dove le due squadre salve hanno chiuso entrambe a quota 6 punti. Per salvarsi ora dovrà superare, tra andata e ritorno, il Ct Lecce “Mario Stasi” che ha chiuso a sua volta penultimo nel girone 1 raccogliendo in stagione regolare 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte.

Nella doppia sfida i pugliesi potranno schierare i loro due stranieri Maksymilian Kasnikowski (polacco, classifica 2.1) e Hynek Barton (ceco, 2.3). Gli italiani, non del vivaio, Jaun Iliev (2.1), Lorenzo Lorusso (2.2), Alessandro Coccioli (2.3) e quelli cresciuti nel vivaio Felipe Virgili (2.4), Gabriele Leccisi (2.8) e Giorgio Castriota (3.3). Dal lato Filari invece sono convocabili lo spagnolo Martin Tiffon (2.1), Luca Castelnuovo (2.3) e i vivai Alberto Caratozzolo (2.6), Francesco Conti (3.1) e Christian Giacobello (4.1). Per prendere parte alla seconda parte della stagione i vivai dovevano giocare almeno una partita del girone, mentre gli altri almeno due.

