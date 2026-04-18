Il Ct Vela Messina femminile pronto all’esordio, domenica c’è il Tc Baratoff

Domenica 19 aprile la ragazze care al presidente Spatari in campo contro il Tc Baratoff, inizio ore 9 in viale della Libertà

MESSINA – Si alza il sipario sul campionato di tennis femminile a squadre di Serie B1. Domenica 19 aprile, infatti, si disputeranno gli incontri valevoli per la prima giornata. Il Circolo del Tennis e della Vela del presidente Tato Spatari si ritrova ai nastri di partenza del torneo di B1 grazie al ripescaggio ottenuto dopo l’amara retrocessione della passata stagione, avvenuta in seguito alla sconfitta nel playout contro il Salento Tennis Academy Arnesano. Le atlete guidate dal maestro Gino Visalli esordiranno, domenica 19 aprile (ore 9), sui campi in terra battuta di viale della Libertà, ospitando le pesaresi del Tc Baratoff.

Weigert: “Riaccogliamo Honcova”

Il direttore sportivo del Ct Vela, Umberto Weigert, ha presentato così la stagione e il roster peloritano. «Ci siamo attrezzati per affrontare un buon campionato – ha detto Weigert – ma il nostro obiettivo rimane sempre quello del mantenimento della categoria. Tornerà disponibile, sin dalla prima giornata, la slovacca Michaele Honcova e, quest’anno, si alternerà con la spagnola Celia Cervino Ruiz numero 904 del ranking Wta. Confermate Federica Prati, Diana De Simone e Giuliana Giardina, oltre alle ragazze del nostro vivaio, le sorelle Teresa e Fabrizia Cambria, quest’ultima in ripresa dopo i problemi fisici della scorsa annata. Sono state inserite in squadra la promettente napoletana Francesca De Matteo e, dopo la rinuncia del Cus Catania, anche Noemi La Cagnina. Sarà presente anche Ginevra Abramo».

Le avversarie e il calendario del Ct Vela Messina

Ct Vela inserito nel girone 2, insieme con il Tc Baratoff (avversario di domenica), At Verona, Torres Sassari, Tc Milano Bonacossa, Benasco e Ct Firenze. Le prime tre classificate al termine della regular season accederanno ai playoff promozione, la quarta si salva, mentre quinte e seste saranno inserite in un tabellone playout (sorteggiato), con formula di andata e ritorno, per evitare il declassamento in B2. La settima e ultima in graduatoria retrocederà direttamente nel campionato inferiore.

La prima giornata (domenica 19 aprile): Ct Vela – Tc Baratoff (ore 9); Tennis Benasco – At Verona (ore 10); Ct Firenze – Tc Milano Conacossa (ore 10). Riposa: Torres Sassari.

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