Il Messina Table Soccer promosso in Serie A, risultato storico e mai raggiunto

Uno splendido girone di ritorno ha permesso ai giallorossi di issarsi al secondo posto in Serie B ottenendo la promozione diretta

MESSINA – Centra un risultato storico il subbuteo messinese. Il Messina Table Soccer approda infatti, per la prima volta, nella massima serie del campionato a squadre della FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo).

La formazione giallorossa (composta da Riccardo Natoli, Alessandro Natoli, Armando Giuffrè, Carmelo Sciacca, e dagli stranieri Periklis Dimopoulos ed Elliott Bellefontaine) si è resa protagonista di una vera e propria impresa, classificandosi al secondo posto dopo, il girone di ritorno del campionato di serie B disputatosi nel Palazzetto dello Sport “Tiziano Ciotti” di Anagni.

Stupendo il percorso dei peloritani, che hanno ulteriormente migliorato la propria posizione, dopo il girone di andata, centrando il secondo posto, utile per la promozione diretta. Grande la soddisfazione della dirigenza del club, che raccoglie i frutti di sacrifici e di un lavoro di programmazione durato anni.

A fare da contorno alla festa del Messina anche la squadra filiale Zancle (composta da Peppe Frasca, Dario Marabello, Antonio Campagna, Gaetano Ielapi, Salvo Riggio e Gianluca Giliberto) che hanno accumulato esperienza nel campionato di Serie C e fatto festa insieme ai compagni. Adesso, tutta l’attenzione del sodalizio è focalizzata sull’organizzazione del torneo internazionale che si disputerà a Messina, a Villa Dante, il 13 e il 14 giugno.