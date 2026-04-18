Slalom fra erbacce, escrementi e rifiuti: nuova foresta urbana in via Canova VIDEO

Non va meglio negli altri marciapiedi fra il viale Giostra e via Palermo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un signore anziano va a fare la spesa col suo carrellino al mercato Sant’Orsola. Per arrivarci però è costretto a fare lo slalom fra erbacce, cespugli che invadono i marciapiedi, escrementi di cane e rifiuti abbandonati. Uno scenario desolante che riguarda molti dei marciapiedi fra il viale Giostra e la via Palermo.

Cespugli che invadono i marciapiedi

Degrado e incuria hanno divorato in particolar modo la via Canova che è diventata una foresta urbana. Erbacce e cespugli hanno completamente invaso i marciapiedi rendendo difficoltoso il passaggio ai pedoni. Passeggiando con una carrozzina o un passeggino, poi, è impossibile non scontrarsi con le piante infestanti.

Non va meglio nelle vie Parini, Manzoni, Sant’Orsola e Placida

Non va meglio nelle altre vie fra il viale Giostra e via Palermo. Rifiuti non differenziati abbandonati in via Canova, Parini e Manzoni. Un gatto morto sul ciglio della strada e ingombranti accatastati in via Placida. Indumenti gettati a terra in via Sant’Orsola. Insomma un intero quartiere, in pieno centro città, immerso nel degrado.

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