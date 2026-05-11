 Il Ct Vela Messina festeggia la prima vittoria in campionato contro Beinasco

Il Ct Vela Messina festeggia la prima vittoria in campionato contro Beinasco

Simone Milioti

Il Ct Vela Messina festeggia la prima vittoria in campionato contro Beinasco

Tag:

lunedì 11 Maggio 2026 - 15:50

Successo domenica nella terza giornata di campionato in B1 femminile per le tenniste del Ct Vela Messina firmato Cervino Ruiz e Fabrizia Cambria

MESSINA – È arrivata contro il Tc Beinasco la prima vittoria nel campionato di B1 femminile per le ragazze del Ct Vela che hanno sconfitto, con il punteggio di 3 a 1, le piemontesi del Tc Beinasco, nell’incontro valevole per la terza giornata.

Il capitano delle messinesi, Gino Visalli, ha potuto schierare la tennista spagnola Celia Cervino Ruiz che ha portato a casa il primo punto, in virtù del ritiro di Anastasia Grymalska che ha provato sino a qualche minuto prima l’inizio del match, ma non è riuscita a scendere in campo causa un fastidio alla caviglia.

Le sorelle Fabrizia e Teresa Cambria, quindi, hanno cominciato in contemporanea i rispettivi incontri sui due campi principali del circolo peloritano. Se Fabrizia non ha avuto alcun problema ad avere la meglio di Giulia Pairone, Teresa ha lottato ma è stata sconfitta, in due set, da Maria Canavese.

Il successo per le messinesi è arrivato grazie all’affermazione nel doppio formato da Celia Cervino Ruiz e Fabrizia Cambria che hanno sconfitto, con il punteggio di 6-3, 6-2, in un’ora di gioco, la coppia ospite composta da Maria Canavese e Giulia Pairone.

Risultati e classifica in B1 femminile

Ct Vela – Tc Beinasco 3-1
Cervino Ruiz vs Grymalska w.o.
T. Cambria vs Canavese 3-6 4-6
F. Cambria vs Pairone 6-0 6-0
Cervino Ruiz/F. Cambria vs Canavese/Pairone 6-3 6-2

I risultati della terza gioranta: Ct Vela-Tennis Beinasco 3-1; Torres-Ct Firenze 2-2; Tc Milano Bonacossa-At Verona 4-0. Ha riposato: Tc Baratoff.

La classifica: Ct Firenze 5; Tennis Beinasco, Torres, Tc Milano Bonacossa e Ct Vela 4; Tc Baratoff 2; At Verona 0.

Il prossimo turno (domenica 17 maggio): At Verona-Ct Vela; Tc Baratoff-Tc Milano Bonacossa; Beinasco-Ct Torres. Riposa: Ct Firenze.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Messina, 5 milioni per il Torrente San Michele: via libera al piano per la nuova strada arginale
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED