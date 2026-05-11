Il Ct Vela Messina festeggia la prima vittoria in campionato contro Beinasco

Successo domenica nella terza giornata di campionato in B1 femminile per le tenniste del Ct Vela Messina firmato Cervino Ruiz e Fabrizia Cambria

MESSINA – È arrivata contro il Tc Beinasco la prima vittoria nel campionato di B1 femminile per le ragazze del Ct Vela che hanno sconfitto, con il punteggio di 3 a 1, le piemontesi del Tc Beinasco, nell’incontro valevole per la terza giornata.

Il capitano delle messinesi, Gino Visalli, ha potuto schierare la tennista spagnola Celia Cervino Ruiz che ha portato a casa il primo punto, in virtù del ritiro di Anastasia Grymalska che ha provato sino a qualche minuto prima l’inizio del match, ma non è riuscita a scendere in campo causa un fastidio alla caviglia.

Le sorelle Fabrizia e Teresa Cambria, quindi, hanno cominciato in contemporanea i rispettivi incontri sui due campi principali del circolo peloritano. Se Fabrizia non ha avuto alcun problema ad avere la meglio di Giulia Pairone, Teresa ha lottato ma è stata sconfitta, in due set, da Maria Canavese.

Il successo per le messinesi è arrivato grazie all’affermazione nel doppio formato da Celia Cervino Ruiz e Fabrizia Cambria che hanno sconfitto, con il punteggio di 6-3, 6-2, in un’ora di gioco, la coppia ospite composta da Maria Canavese e Giulia Pairone.

Risultati e classifica in B1 femminile

Ct Vela – Tc Beinasco 3-1

Cervino Ruiz vs Grymalska w.o.

T. Cambria vs Canavese 3-6 4-6

F. Cambria vs Pairone 6-0 6-0

Cervino Ruiz/F. Cambria vs Canavese/Pairone 6-3 6-2

I risultati della terza gioranta: Ct Vela-Tennis Beinasco 3-1; Torres-Ct Firenze 2-2; Tc Milano Bonacossa-At Verona 4-0. Ha riposato: Tc Baratoff.

La classifica: Ct Firenze 5; Tennis Beinasco, Torres, Tc Milano Bonacossa e Ct Vela 4; Tc Baratoff 2; At Verona 0.

Il prossimo turno (domenica 17 maggio): At Verona-Ct Vela; Tc Baratoff-Tc Milano Bonacossa; Beinasco-Ct Torres. Riposa: Ct Firenze.