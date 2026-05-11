 Elezioni Messina 2026, ecco la scheda per votare sindaci e consiglieri

Elezioni Messina 2026, ecco la scheda per votare sindaci e consiglieri

Redazione

Elezioni Messina 2026, ecco la scheda per votare sindaci e consiglieri

lunedì 11 Maggio 2026 - 15:30

24 e 25 maggio si vota per il sindaco, per il Consiglio comunale e le sette Circoscrizioni

MESSINA – Verso il voto alle amministrative a Messina. Ecco le schede elettorali (a questo link della Prefettura tutti i fac-simile) con le quali si voterà. Sindaco, Consiglio comunale e sette Circoscrizioni al centro del voto. Si vota a Messina e in diverse zone della provincia.

Scheda elettorale candidati sindaci e liste 2026

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato tutti i candidati e tutte le liste al Consiglio comunale e tutti i candidati e le liste alle 7 Circoscrizioni.

I seggi per le elezioni amministrative in Sicilia saranno aperti domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Nel Messinese si vota in 17 Comuni: oltre al capoluogo, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.

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