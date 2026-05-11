Il Messina Volley e la Futura Santa Teresa vincono il mini girone playoff

Svelati i quarti di finale playoff in Serie C, ancora in corsa anche la Nino Romano Milazzo che avrà un impegno più probante

MESSINA – Il Messina Volley si aggiudica la seconda partita del 1° Turno dei Play-Off Promozione di Serie C ed accede, da prima in classifica, ai quarti di finale. In un “PalaTracuzzi” gremito, le ragazze dirette da Marcela Nielsen si impongono per 3-0 sulla Liberamente Acicatena e adesso troveranno sulla propria strada il Ragusa Volley, secondo del proprio raggruppamento.

Successo e turno successivo raggiunto anche per la Futura Volley Santa Teresa. La formazione jonica si è imposta per 1-3 in casa dell’Entello e ha chiuso prima nel mini girone dove la Nino Romano Milazzo chiude al secondo posto. In vista della seconda fase rientrano anche le due squadre sconfitte dalla New Amando Volley nel triangolare tra prime.

I quarti di finale di partenza, da cui uscirà la seconda promossa, saranno dunque all’andata il 16/17 maggio: Nino Romano Milazzo – Teams Volley Catania, Futura Santa Teresa – Autosystem Palermo, Liberamente Acicatena – La Braciera, Ragusa Volley – Messina Volley. Al ritorno a campi invertiti, il 20/21 maggio, in caso di stesso numero di punti dopo le due sfide si giocherà un golden set di spareggio.

Messina Volley – Acicatena 3-0

Le peloritane disputano una gara di altissimo livello contro la compagine etnea ben messa in campo da coach Giovanni Cardillo. Primo set in equilibrio fino al 6 pari, quando le ospiti si portano avanti di due lunghezze (6-8) con il muro di Chiara Beninato. Le padrone di casa ribalatano la situazione con Barbora Basile e vanno a +3 (12-9) con il punto di Giulia Mondello. Sul 16-12 locale, coach Cardillo va in pausa ed al rientro, dopo un batti e ribatti, le etnee accorciano a -1 (19-18) con Martina Rapisarda. Alessandra Cuzzola e Nielsen ristabiliscono il +3 (21-18) per le padrone di casa ed il secondo discrezionale per le ospiti. Beninato e Federica Gulielmino accorciano a -1 (21-20), ma Cuzzola, Nielsen e Mondello firmano il set-point (+4; 24-20). Il team di Acicatena lo annulla per poi essere concretizzato dalle peloritane (25-21).

Secondo con il Messina Volley a +6 (11-5) grazie agli spunti di Basile e Nielsen. La squadra ospite va in pausa con Rapisarda che accorcia a -3 (13-10). Sono adesso le padrone di casa a chiedere time-out, che però non sortisce gli effetti desiderati visto che le etnee accorciano a -1 (13-12) con Gabriella Ferlito e Rapisarda. Basile piazza tre palle a terra e il Messina Volley torna a +3 (18-15) con le ospiti al loro secondo discrezionale. Ancora Basile, insieme a Mondello, mettono le ali alle peloritane che concretizzano il +7 (22-15). Due punti di Cuzzola chiudono il parziale (+7; 25-18) in favore del Messina Volley.

Nel terzo le ospiti partono con il +3 (1-4) con Rossella Jessica Arena e Giorgia Montesano. Il Messina Volley reagisce e ribalta la situazione (5-4) con Basile. Il muro di Cuzzola firma il +4 (11-7) con mister Cardillo in pausa. Sempre Cuzzola, insieme a Michela Laganà, piazzano il +6 (13-7), mentre Beninato e Arena accorciano a -2 (14-12). Nuovo break del Messina Volley con Rebecca La Spada e Basile a materializzare il +5 (20-15). Secondo discrezionale ospite e nuovo allungo locale (+6; 22-16) con Cuzzola e Mondello. Basile firma il match-point, realizzato da Nielsen (25-20).

Le dichiarazioni post gara

“E’ stata una partita un po’ complicata – commenta Nielsen a fine gara – però alla fine l’abbiamo spuntata e ora testa ai quarti già da lunedì. L’Acicatena è una squadra con esperienza che ha tenuto bene il campo, con un ottimo muro. Noi abbiamo un buona pallavolo e siamo contenti di questa vittoria”.

“Il Messina Volley ha dimostrato concretezza – dichiara coach Cardillo – peccato per il primo set in cui le mie ragazze non hanno capito se la palla fosse dentro o fuori, poi il secondo ce lo siamo giocati, mentre nel terzo il Messina Volley è stato superiore”.

“Siamo alla seconda fase di questi play-off – aggiunge il libero peloritano Miriam Colombrita – e quindi concentramoci subito sul prossimo impegno. Partita dopo partita stiamo esprimendo il nostro gioco”.