Il Ct Vela Messina ospita Firenze, da evitare la sconfitta per non retrocedere - Tempostretto

Domenica calerà il sipario sulla stagione regolare in Serie B1 femminile. Alla formazione peloritana serve almeno il pari per andare ai playout

MESSINA – Fissata per domenica 18 giugno la sfida chiave per il campionato di Serie B1 femminile del Ct Vela Messina che ospita il Ct Firenze nell’ultima giornata di stagione regolare. Gli incontri avranno inizio alle ore 9 presso i campi di viale della Libertà, un vero e proprio spareggio per evitare l’ultimo posto che porta direttamente alla Serie B2 e giocarsi, quindi, le chance salvezza al playout.

Si troveranno di fronte le uniche due squadre del girone a non aver ancora vinto neanche un incontro. Stanno meglio le peloritane che vantano 2 punti in graduatoria, mentre le toscane sono ancora all’asciutto. Ragion per cui le messinesi potranno contare su due risultati a disposizione per centrare l’obiettivo.

Il capitano Gino Visalli potrà disporre di Elena Bogdan, di Giuliana Giardina, delle sorelle Fabrizia e Teresa Cambria e di Giuliana D’Ambrogio.

Il programma della settima giornata: Ct Eur-Sc Casale; At Piombino-Tc Rungg Bolzano; Ct Vela-Ct Firenze. Riposa: Ct Bari.

Classifica girone 1: Ct Eur 14; Sc Casale 12; At Piombino e Ct Bari 10; Tc Rungg Bolzano 7; Ct Vela 2; Ct Firenze 0.

Articoli correlati