 Un nuova estate in Fiera: il parco urbano aprirà il 21 giugno VIDEO

Un nuova estate in Fiera: il parco urbano aprirà il 21 giugno VIDEO

Silvia De Domenico

Un nuova estate in Fiera: il parco urbano aprirà il 21 giugno VIDEO

giovedì 23 Aprile 2026 - 13:00

Non è ancora stato stabilito se rimarrà aperto h24 o chiuso con dei cancelli

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Messina avrà presto un nuovo parco urbano. Nel giorno che segna l’inizio dell’estate, il prossimo 21 giugno, aprirà finalmente lo spazio riqualificato all’interno dell’ex Fiera. Sarà l’occasione per ricucire quel legame nostalgico fra i messinesi e uno spazio che ha rappresentato l’arrivo della bella stagione per intere generazioni.

Lavori conclusi, collaudo in corso

I lavori si sono conclusi già da un paio di mesi ed è in corso il collaudo dell’opera. Mancano una serie di passaggi burocratici, fra i quali la consegna dell’area al Comune di Messina, e poi il nuovo parco potrà essere fruibile.

ex fiera parco

“Parco magnifico, con tutti i servizi necessari”

“Il parco è magnifico, lo stiamo rendendo a misura d’uomo e con tutti i servizi necessari”, commenta il presidente dell’Autorità di Sistema, Francesco Rizzo. Nel nuovo spazio urbano sono stati posizionati giochi inclusivi per bambini, attrezzi per il fitness all’aperto, un campo da basket, numerosi arredi e sedute, una nuova scalinata e una rampa accessibile per raggiungere la spiaggetta, nuovi servizi igienici e un’area di sgambamento per cani.

ex fiera parco

Parco aperto h24 o chiuso con dei cancelli?

L’opera, realizzata dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, verrà data in gestione al Comune di Messina che ne ha fatto richiesta. L’area è stata dotata di un sistema di videosorveglianza ma nonostante ciò si sta valutando la possibilità di chiudere il parco con dei cancelli. In questo caso, quindi, lo spazio avrebbe degli orari di apertura e chiusura come le altre ville comunali o il Parco Aldo Moro. Ma c’è anche l’ipotesi di lasciare lo spazio aperto h24 e lasciarlo senza barriere, così come era stato concepito in fase progettuale.

ex fiera parco

“Prevista vigilanza h24 e telecamere”

“Il tema è ancora dibattuto, vanno bene entrambe le soluzioni perché in ogni caso è prevista la vigilanza h24 e sono state installate telecamere che ci consentono un controllo capillare di tutte le zone della Fiera”, conclude Rizzo.

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