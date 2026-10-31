 Il Ct Vela Messina ospita Vicenza, obiettivo secondo posto nel girone

Il Ct Vela Messina ospita Vicenza, obiettivo secondo posto nel girone

Simone Milioti

Il Ct Vela Messina ospita Vicenza, obiettivo secondo posto nel girone

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sabato 31 Ottobre 2026 - 09:17

Quinta giornata di campionato in Serie A1, domenica 1 novembre dalle ore 9 inizia la sfida sui campi di Viale della Libertà

Domenica 1 novembre sui campi di viale della Libertà, fra il Ct Vela Messina e il Vicenza (si comincia alle 9, ingresso libero), altro non è che uno scontro diretto per la conquista del secondo posto nel girone 2 del campionato di tennis a squadre maschile di A1, che vale la salvezza diretta.
Con i campioni in carica di Massa Lombarda che, di fatto, hanno ipotecato il primato e il conseguente accesso alla poule scudetto, tutti i riflettori sono puntati sulla sfida in riva allo Stretto fra due squadre che si affronteranno con l’obiettivo della vittoria.
A questo appuntamento arrivano meglio i veneti che di punti ne hanno 7 e occupano l’ambita seconda posizione. Due lunghezze in più dei messinesi che, in caso di successo, opererebbero il sorpasso. Partita (all’andata si concluse in parità, 3 a 3) tutta da vivere dal primo all’ultimo incontro.

Il capitano dei padroni di casa, Francesco Caputo, potrà disporre dei fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, di Dragos Nicolae Madaras e di Juan Bautista Otegui. Vicenza ha dimostrato di essere avversario di tutto rispetto, soprattutto se si presenterà in Sicilia con elementi del calibro di Damir Dzumhur e Robin Bertrand, due tennisti che non hanno bisogno di presentazioni.
L’incontro fra il Ct Vela Messina e il Tennis Comunali Vicenza, condizioni meteo permettendo, sarà trasmesso in diretta su SuperTennis Plus, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel.

La quinta giornata, domenica 1 novembre: Ct Vela-Vicenza (ore 9); Tc Crema-Massa Lombarda (ore 10).
La classifica: Massa Lombarda 10; Vicenza 7; Ct Vela 5; Tc Crema 0.
Prossimo turno (8/11/2026): Ct Vela-Tc Crema (ore 9); Massa Lombarda-Vicenza (ore 10).

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