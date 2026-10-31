Il Ct Vela Messina ospita Vicenza, obiettivo secondo posto nel girone

Quinta giornata di campionato in Serie A1, domenica 1 novembre dalle ore 9 inizia la sfida sui campi di Viale della Libertà

Domenica 1 novembre sui campi di viale della Libertà, fra il Ct Vela Messina e il Vicenza (si comincia alle 9, ingresso libero), altro non è che uno scontro diretto per la conquista del secondo posto nel girone 2 del campionato di tennis a squadre maschile di A1, che vale la salvezza diretta.

Con i campioni in carica di Massa Lombarda che, di fatto, hanno ipotecato il primato e il conseguente accesso alla poule scudetto, tutti i riflettori sono puntati sulla sfida in riva allo Stretto fra due squadre che si affronteranno con l’obiettivo della vittoria.

A questo appuntamento arrivano meglio i veneti che di punti ne hanno 7 e occupano l’ambita seconda posizione. Due lunghezze in più dei messinesi che, in caso di successo, opererebbero il sorpasso. Partita (all’andata si concluse in parità, 3 a 3) tutta da vivere dal primo all’ultimo incontro.

Il capitano dei padroni di casa, Francesco Caputo, potrà disporre dei fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, di Dragos Nicolae Madaras e di Juan Bautista Otegui. Vicenza ha dimostrato di essere avversario di tutto rispetto, soprattutto se si presenterà in Sicilia con elementi del calibro di Damir Dzumhur e Robin Bertrand, due tennisti che non hanno bisogno di presentazioni.

L’incontro fra il Ct Vela Messina e il Tennis Comunali Vicenza, condizioni meteo permettendo, sarà trasmesso in diretta su SuperTennis Plus, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel.

La quinta giornata, domenica 1 novembre: Ct Vela-Vicenza (ore 9); Tc Crema-Massa Lombarda (ore 10).

La classifica: Massa Lombarda 10; Vicenza 7; Ct Vela 5; Tc Crema 0.

Prossimo turno (8/11/2026): Ct Vela-Tc Crema (ore 9); Massa Lombarda-Vicenza (ore 10).