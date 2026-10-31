Team Scaletta, si separano le strade del ds Maio da quelle del team biancoblu

Poco più di un anno ma tante soddisfazioni, il direttore sportivo Maio lascia la società che rimane sorpresa ma rispetta la decisione

Le strade del Team Scaletta e del direttore sportivo Maurizio Maio si dividono. Si conclude così un rapporto durato poco più di un anno. Arrivato all’inizio della stagione 2025/2026, Maio aveva scelto il Team Scaletta per fare ritorno nel panorama del futsal nazionale dopo alcuni anni di assenza. Un’avventura iniziata con entusiasmo e culminata in una stagione destinata a rimanere tra le più importanti della storia del club messinese.

Tra le operazioni più significative della sua gestione spicca certamente l’arrivo, nel mercato invernale, di Annalisa Foti, calcettista a lungo inseguita dalla società negli anni precedenti. Un colpo reso possibile anche grazie al lavoro dell’allora neo direttore sportivo, capace di favorire l’incontro tra le ambizioni del Team Scaletta e la voglia di rilanciarsi della giocatrice, reduce da un lungo infortunio che ne aveva compromesso l’inizio di stagione.

Con Maio nel ruolo di direttore sportivo, il Team Scaletta ha conquistato per il secondo anno consecutivo l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia, centrando inoltre, per la prima volta nella propria storia, la qualificazione ai playoff promozione, interrotti soltanto al secondo turno sul campo della Lady Mondragone, al termine di una sfida affrontata con orgoglio e conclusa con una sconfitta più che onorevole.

La nuova stagione aveva invece aperto un capitolo profondamente diverso. Gli addii di coach Cernuto e della capitana Pensabene, due autentiche colonne della storia biancoblù, uniti alle partenze di Manti, convinta a sposare il progetto della Reggio Woman in Serie C, e della stessa Annalisa Foti, tornata a calcare i parquet della Serie A, avevano imposto un profondo restyling dell’organico e un inevitabile processo di ricostruzione.

Proprio all’indomani della prima vittoria stagionale, però, sono arrivate le dimissioni del direttore sportivo. Una decisione appresa dalla società come un fulmine a ciel sereno, ma accolta nel pieno rispetto delle scelte personali e professionali di Maurizio Maio.

Si chiude così un rapporto nel quale gli alti hanno certamente superato i bassi, un’avventura in cui le luci hanno brillato ben più delle inevitabili ombre. E se ogni separazione porta con sé riflessioni, il tempo saprà lasciare spazio soprattutto ai ricordi più belli, spazzando via le nubi e consegnando alla memoria collettiva i risultati raggiunti insieme.

La società ringrazia Maurizio Maio per il lavoro svolto, l’impegno profuso e il contributo offerto alla crescita del progetto biancoblù, augurandogli ed augurandosi per ognuno le migliori fortune personali e professionali per il futuro.