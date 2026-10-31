Messina. Una via per Giulia Scimone a Torre Faro

Passa all'unanimità in consiglio circoscrizionale la proposta di intitolare via Circuito alla 17enne vittima dell'incidente

Messina – Deve essere intitolata a Giulia Scimone la via Circuito di Torre Faro, il luogo dove la sedicenne ha perso la vita lo scorso 28 giugno, travolta da un motociclista pirata. Il consiglio della VI Circoscrizione ha approvato all’unanimità la proposta di intitolazione. L’atto di indirizzo, sottoscritto da tutti i consiglieri e dal presidente Sacha Cardile, impegna il sindaco e la Giunta comunale ad avviare il percorso necessario. Ad avanzare la proposta era stato il Garante per i minori Claudio Costantino.

Via Circuito avrà il nome di Giulia Scimone, quali sono le procedure

“La proposta condivisa da tutto il Consiglio della VI Circoscrizione è un’azione concreta per onorare il ricordo di Giulia e mantenerlo vivo nella comunità e nei luoghi a cui apparteneva – commenta il sindaco Federico Basile -Ma il ricordo deve diventare occasione di riflessione e rafforzare la consapevolezza collettiva sull’importanza della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e della cultura della legalità. Daremo seguito alla proposta e continueremo a lavorare perché trovi concreta realizzazione, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa”.

Intitolazione anticipata, si può fare

L’intitolazione dovrà seguire la legge n. 1188 del 1927, che in via ordinaria richiede che siano trascorsi dieci anni dalla morte della persona a cui si vuole dedicare una strada. La stessa norma consente di derogare al termine per casi eccezionali, previa autorizzazione del Palazzo del Governo.

La delibera della Circoscrizione

“Sono orgoglioso che il Consiglio abbia approvato all’unanimità questa proposta, che ho voluto sottoscrivere anch’io come presidente – dichiara il presidente della VI Circoscrizione, Sacha Cardile – È un primo segnale importante di sensibilità e responsabilità da parte di tutta la comunità istituzionale del territorio, unita dalla volontà di non disperdere la memoria di Giulia. Vogliamo che sia il primo passo per trasformare il ricordo in un messaggio concreto per il futuro, soprattutto per le nuove generazioni, perché tragedie come questa non si ripetano”.

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