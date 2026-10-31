Messina. Commemorazione dei Defunti 2026, cimiteri aperti con orario continuato

Predisposti servizi di assistenza, trasporto interno e supporto ai visitatori e navette gratuite per il Gran Camposanto e Granatari

In occasione della Commemorazione dei Defunti, da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre, il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani resteranno aperti con orario continuato dalle ore 8 alle 16.30.

“In vista delle giornate dedicate alla commemorazione dei propri cari, abbiamo coordinato con le società partecipate, i Dipartimenti comunali e le associazioni di volontariato gli interventi e i servizi necessari ad accogliere i visitatori nelle migliori condizioni possibili. L’obiettivo è garantire il decoro e la sicurezza delle aree cimiteriali, agevolare gli spostamenti, con particolare attenzione alle persone anziane e a quelle con difficoltà motorie, e assicurare un’adeguata assistenza durante le giornate di maggiore affluenza”, dichiara l’assessore ai Cimiteri Massimo Finocchiaro.

A tal fine, sono in corso interventi di manutenzione e riqualificazione del decoro delle aree cimiteriali, con il coinvolgimento delle società partecipate e dei servizi comunali. Messinaservizi Bene Comune è impegnata nelle attività di pulizia, cura del verde e abbellimento degli spazi; Amam provvede alla manutenzione delle fontane e dei punti idrici; i Servizi Cimiteriali comunali curano la messa in sicurezza delle zone interessate dai cantieri. Per garantire una gestione ordinata degli accessi e agevolare gli spostamenti dei visitatori, sono state inoltre predisposte specifiche misure organizzative per il Gran Camposanto.

Gran Camposanto. Fino al 3 novembre sarà vietato l’ingresso alle ditte incaricate di eseguire lavori all’interno del Gran Camposanto, a qualunque titolo. Nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre sarà inoltre vietato l’accesso a tutte le autovetture private, comprese quelle munite di contrassegno per persone con disabilità. Il 31 ottobre e il 2 novembre, la ricezione dei cortei funebri e delle salme avverrà dall’ingresso lato Baglio.

Per agevolare gli spostamenti all’interno del Gran Camposanto, Messina Social City metterà a disposizione quattro pulmini per il trasporto dei visitatori e garantirà un servizio di assistenza dedicato alle persone anziane e a quelle con difficoltà motorie. Due dei mezzi saranno attrezzati con pedana per facilitarne la salita e la discesa.

Inoltre, a supporto della gestione degli accessi e per garantire un presidio adeguato durante le giornate di maggiore affluenza, la Polizia Municipale assicurerà la presenza di proprie unità nei diversi cimiteri cittadini. Il servizio sarà organizzato con turni parzialmente sovrapposti, nelle fasce orarie 7-13 e 12-18, al fine di garantire continuità nella vigilanza e un’adeguata copertura nelle ore di maggiore afflusso. Le associazioni di volontariato di Protezione Civile saranno impegnate nell’assistenza all’ingresso principale e agli accessi laterali del Gran Camposanto, oltre che nell’accompagnamento delle persone anziane verso le navette interne. Sarà inoltre attivo un presidio sanitario, con personale appiedato e due ambulanze: una presso la porta centrale e l’altra nella zona di San Cosimo Alto. Il servizio sarà garantito attraverso la collaborazione tra volontari e personale sanitario.

Cimiteri suburbani. Nei cimiteri suburbani, con particolare riferimento a Santa Margherita, Pace e San Filippo, i volontari della Protezione Civile assicureranno supporto e assistenza ai visitatori. La presenza dei volontari sarà garantita anche negli altri cimiteri suburbani, per agevolare l’accesso e offrire assistenza durante le giornate di maggiore affluenza.

Servizio navetta ATM per il Gran Camposanto e il cimitero di Granatari

Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre, Atm metterà a disposizione un servizio di navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso i principali cimiteri.

Gran Camposanto: le navette saranno operative dalle ore 8 alle 16, con partenze dal terminal di Villa Dante e dal parcheggio d’interscambio di Bordonaro e fermata anche in vicolo San Cosimo. La frequenza prevista è di circa 10 minuti.

Cimitero di Granatari: sarà attivo un ulteriore collegamento navetta, con partenze da via Circuito di Torre Faro, in corrispondenza della statua di Padre Pio, e una frequenza di 30 minuti.

Infine, come da tradizione, lunedì 2 novembre, alle ore 11, nel sagrato del Gran Camposanto si terrà la celebrazione eucaristica per la Commemorazione dei Defunti, presieduta dall’Arcivescovo, mons. Giovanni Accolla. La funzione sarà preceduta dalla deposizione di una corona di fiori in memoria dei caduti della Polizia Municipale.