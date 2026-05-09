 Il Ct Vela Messina per la terza giornata di B1 femminile ospite il Tc Beinasco

Il Ct Vela Messina per la terza giornata di B1 femminile ospite il Tc Beinasco

Simone Milioti

Il Ct Vela Messina per la terza giornata di B1 femminile ospite il Tc Beinasco

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sabato 09 Maggio 2026 - 10:30

Torna a casa il Ct Vela Messina, le ragazze del capitano Visalli cercano la prima vittoria, ci sarà la spagnola Cervino Ruiz

MESSINA – Dopo una settimana di sosta, torna il campionato femminile di tennis a squadre di Serie B1.
Domenica 10 maggio, infatti, si disputano gli incontri valevoli per la terza giornata. Le ragazze del Ct Vela, guidate dal maestro Gino Visalli, saranno impegnate sui campi di casa e riceveranno la visita del Tc Beinasco (si comincia alle 9). Un punto in due gare per le siciliane che, dopo il pari interno con il Tc Baratoff, hanno incassato la sconfitta di Sassari con la Torres.

Domenica arrivano, sui campi in terra battuta di viale della Libertà, le piemontesi del Beinasco che guidano la classifica con 4 punti insieme con le atlete del Ct Firenze. Previsto, fra le file messinesi, l’esordio della tennista spagnola Celia Cervino Ruiz, pronta a dare il suo contributo in un incontro che si preannuncia molto difficile.

Il programma della terza giornata (domenica 10 maggio): Ct Vela-Tennis Beinasco (ore 9); Torres-Ct Firenze (ore 9); Tc Milano Bonacossa-At Verona (ore 10). Riposa: Tc Baratoff.
Classifica: Ct Firenze e Tennis Beinasco 4; Torres 3; Tc Baratoff 2; Tc Milano Bonacossa e Ct Vela 1; At Verona 0.

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