Scurria: “100 anni dalla rinascita della Vara con 7 giorni di eventi”

Il candidato sindaco del centrodestra, con le assessore designate Famà e Toscano, lancia le proposte per l'edizione 2026

MESSINA – “Per i messinesi la Vara ha un valore enorme. 100 anni dalla ripresa post terremoto 1908 vanno valorizzati sette giorni su sette. Da qui la proposta delle assessore designate Giovanna Famà e Fulvia Toscano. Noi pensiamo a un evento non solo di 24 ore”. Così Marcello Scurria, candidato del centrodestra, con le assessore designate. Proprio nei giorni scorsi c’era stato un appello sui social di Alberto Molonia, del comitato Vara: “Non è uno degli eventi. Ma, per numeri e importanza, è l’evento per eccellenza della città di Messina. Per questo, domandiamo ai candidati sindaci che cosa intendano fare per valorizzare la Vara. L’edizione del 15 agosto 2026 sarà quella del centenario dalla rinascita”.

“Per la Vara un’edizione speciale da vivere a Messina 7 giorni su 7”

“Sì a una Settimana della Vara. Pensiamo a una edizione speciale da vivere per 7 giorni. Basta eventi di poche ore”, ha ribadito Scurria. E Giovanna Famà, dirigente del Museo regionale “Accascina” e storica dell’arte, si è così espressa: “A Messina farebbe bene l’alternanza. Non voglio essere polemica ma occorre cambiare rotta sul piano culturale per valorizzare la Vara come evento culturale e religioso. Una macchina festiva importante che può favorire il turismo religioso. Va riqualificata e c’è chi lo reclama, rimanendo inascoltato, da tempo. Non può essere un momento che si consuma in poco tempo. Ma un momento centrale della settimana di Ferragosto. La Vara deve richiamare persone da ogni luogo. Vogliamo creare elementi attrattivi in sinergia con la Curia, con percorsi mariani e chiese aperte tutta la settimana di Ferragosto. Ci riapproprieremo così di una identità trascurata negli ultimi otto anni. Penso anche alla possibilità di creare una collaborazione con il museo regionale, tenendolo aperto di sera. Personale specializzato guiderà il pubblico per fare conoscere il percorso mariano presente nella struttura. E chiederemo alla Regione la possibilità di un ingresso gratuito”.

“La Vara evento propulsivo di un Festival Mediterraneo dei Patrimoni Immateriali a Messina”

E aggiunge Scurria e Famà: “Vara e Giganti devono essere visitati sempre, tutto l’anno. Se sarò sindaco ci sarà subito un tavolo sul centenario per programmare in una settimana gli eventi. Anche la Rai potrebbe fare la diretta. Non capisco perché non la faccia e mi occuperò di questo. Rimane ovviamente un evento religioso e io mi occuperò degli aspetti relativi al ruolo del Comune, in collaborazione con la Curia e le altre realtà coinvolte”.

A sua volta la professoressa Fulvia Toscano, direttrice artistica della rassegna “Naxos Legge”: “Vanno coinvolti tutti i quartieri e non deve essere un evento effimero. E la Vara diventerà evento di propulsione di un Festival Mediterraneo dei Patrimoni Immateriali che si articolerà durante tutto l’anno, favorendo scambi culturali e valorizzando l’identità messinese. Un Festival che farà di Messina il centro del Mediterraneo. E il ferragosto sarà un appuntamento che si estenderà anche con una “notte bianca” della Vara, con negozi aperti e adeguato supporto del Comune alle attività dei commercianti. Tra le proposte anche l’esposizione permanente delle macchine votive della tradizione religiosa e folkloristica di Messina e della stessa Vara. Sarà inoltre riservata la massima attenzione alla manutenzione delle stesse macchine votive e folkloristiche, che rappresentano importanti punti di riferimento per la storia della nostra città e per il suo futuro””.

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