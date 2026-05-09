YoungMe Lab, 70mila euro per la gestione dello spazio al Palacultura: il Comune cerca under 35

L'iniziativa è finanziata da ANCI con risorse dal Fondo politiche giovanili della presidenza del Consiglio dei ministri: i dettagli.

MESSINA – Il Comune di Messina vuole individuare il soggetto che gestirà lo spazio YoungMe Lab. Si tratta di un progetto approvato dall’allora Giunta Basile nel gennaio 2025 e che porterà alla nascita di uno spazio pubblico al quinto piano del Palacultura “Antonello da Messina”. L’idea è di dare agli under 35 uno “spazio innovativo” capace di “diventare un punto di riferimento per creatività, formazione, partecipazione, imprenditorialità e innovazione sociale”.

YoungMe Lab: finanziamento da 70mila euro

L’iniziativa è stata ammessa a finanziamento nell’ambito dell’avviso Anci, promosso in collaborazione con il dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri e finanziato attraverso il Fondo nazionale per le Politiche giovanili. Tutte le attività di YoungMe Lab sono sostenute dall’avviso pubblico di Anci “Spazi/Immobili pubblici per i giovani under 35”. I finanziamenti derivano dal Fondo politiche giovanili – annualità 2022. Per lo spazio il finanziamento complessivo sarà di 70mila euro: 56mila messi a disposizione da Anci, mentre gli altri 14mila derivano da un cofinanziamento del Comune di Messina.

Il Comune di Messina ha pubblicato l’avviso così da selezionare il soggetto gestore, che dovrà sviluppare “e animare lo spazio attraverso attività coerenti con le finalità del progetto”. Tra queste bisognerà promuovere il coworking e il remote working, ma anche “percorsi di orientamento e formazione; workshop, laboratori creativi e attività artistiche; eventi culturali, city talk e-business talk; e iniziative dedicate all’innovazione, alla creatività giovanile e allo sviluppo di reti territoriali”. L’avviso “è rivolto a soggetti profit e non profit operanti nei settori culturale, sociale, educativo, creativo, formativo e dell’innovazione, tra cui enti del Terzo Settore, associazioni, cooperative, fondazioni, imprese e gruppi informali”.

Dal Comune di Messina spiegano: “Elemento centrale della procedura è la presenza di una componente giovanile almeno pari al 51% della compagine o del gruppo operativo, requisito che dovrà essere mantenuto per tutta la durata della gestione. La selezione avverrà sulla base della qualità della proposta progettuale, della sostenibilità del modello gestionale, della capacità di coinvolgere attivamente i giovani del territorio e dell’impatto sociale e innovativo delle attività proposte”.

Come candidarsi

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 23:59 di venerdì 22 maggio 2026, secondo quanto indicato nell’Avviso e nei relativi schemi di domande allegati, nonché pubblicati all’Albo Pretorio online. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it, riportando nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse – Progetto YOUNGME LAB”.