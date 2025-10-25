 Il Ct Vela Messina ultimo in classifica aspetta in casa lo Sporting Sassuolo

Il Ct Vela Messina ultimo in classifica aspetta in casa lo Sporting Sassuolo

Simone Milioti

sabato 25 Ottobre 2025 - 07:01

A partire dalle ore 9 sui campi in terra rossa di viale della Libertà inizia il girone di ritorno in serie A1

MESSINA – Un girone di andata, tre partite, senza vittorie ma con due pareggi e una sconfitta contro quella che sulla carta doveva essere la formazione più abbordabile nell’ultimo turno. Domenica 26 ottobre sono in programma gli incontri valevoli per la quarta giornata, la prima di ritorno, del campionato di tennis a squadre di Serie A1. 
Il Circolo del Tennis e Vela ospiterà lo Sporting Sassuolo in una gara molto importante per i risvolti che avrà in classifica (si comincia alle 9). I peloritani sono alla ricerca della prima vittoria stagionale anche perché, dopo la sconfitta di Perugia, Varsalona e compagni sono precipitati in ultima posizione con 2 punti all’attivo, gli ospiti, dal canto loro, proveranno a conquistare i tre punti per rimanere in scia al Santa Margherita Ligure che, nel turno precedente, si è aggiudicato lo scontro diretto per la leadership proprio con gli emiliani. 

Il capitano dei messinesi Francesco Caputo avrà a disposizione i giocatori del vivaio e, nelle prossime ore, capirà chi fra gli stranieri in organico, in base agli impegni professionali, potrà raggiungere la città dello Stretto domenica mattina. Nella gara di andata, sui campi in veloce dello Sporting, l’incontro si concluse in parità.

Il programma della terza giornata del girone 2 di Serie A1
Domenica 26 ottobre: Ct Vela-Sc Sassuolo (ore 9); Junior Perugia-Santa Margherita Ligure (ore 10).
Classifica: Santa Margherita Ligure 7; Sc Sassuolo 4; Junior Perugia 3; Ct Vela 2.

