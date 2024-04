Il Ctv Messina ai playoff per salire in Serie B2 dopo la stagione regolare

In serie C domenica inizia la fase conclusiva dei tornei maschili, Brolo e Circoletto dei Laghi giocheranno i playout

MESSINA – Terminata la stagione regolare, durata cinque giornate, per il Circolo del tennis e della vela di Messina inizia domenica l’avventura playoff. Gli alfieri del circolo di viale della Libertà ospiteranno il Tc Fiumefreddo domenica 7 aprile mattina a partire dalle ore 10, nella sfida secca chi vincerà andrà a giocare poi il doppio confronto contro il Tennis Proietti per qualificarsi alla fase finale. I playoff di serie C sono un appuntamento a cui i peloritani in passato hanno già partecipato, vincendo addirittura la final four nel 2021 e cedendo poco prima nella passata stagione proprio contro il Team Tennis Proietti.

Gli etnei diventano quindi un po’ la bestia nera del Ctv Messina. Basti pensare che quest’anno nel girone 2 si sono ritrovate entrambe le squadre. Queste dopo quattro giornate erano a punteggio pieno con quattro vittorie, nell’ultima giornata di stagione regolare si sono sfidate a Messina per la leadership del girone e il Tennis Proietti ha trovato un’importante vittoria per 1-5.

Chiudendo al secondo posto il Ctv Messina disputerà comunque i playoff ma dovrà superare, avendo il vantaggio della sfida secca in casa, una terza classificata di un altro girone, in questo caso il Tc Fiumefreddo del girone 3. Chi supererà questo primo turno avanzerà in finale playoff per accedere alla final four giocando contro il Tennis Proietti, per il secondo turno è previsto un doppio match di andata e ritorno in casa degli etnei, nelle due domeniche successive al 7 aprile.

Brolo e Circoletto ai playout

Le altre due messinesi impegnate in questo torneo, Circoletto dei Laghi e Ct Brolo dovranno invece giocare i playout per mantenere il diritto a giocare l’anno prossimo in Serie C. I brolesi non hanno raccolto punti nel girone 4 classificandosi all’ultimo posto, affronteranno il Planet Tennis Canicattì, penultima del girone 1, per salvarsi con il ritorno da disputare in trasferta.

Piazzamento leggermente migliore per il Circoletto dei Laghi che è stato sfortunato chiudendo penultimo nel girone 3, dove ha chiuso a 6 punti con due vittorie. Le stesse ottenute da Fiumefreddo e Pinea che però con un pari in più, proprio all’ultima giornata, li scavalcano a quota a sette punti e sono rimasti fuori dalla zona retrocessione. Per gli uomini del capitano Ricciardo la salvezza passa dal doppio confronto contro il Tc Palermo 3, ritorno decisivo in riva allo Stretto, che ha chiuso ultimo nel girone 1 con un solo punto ottenuto.