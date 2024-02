Il Cuppari piange un’altra giovane vita. Il gran gesto della donazione degli organi

Marco De Luca, 16 anni, ha perso la vita nel tragico incidente di Letojanni

“Ancora una volta la nostra comunità scolastica viene colpita da un tragico lutto che ci sconvolge e addolora infinitamente. Una tragica fatalità, un maledetto incidente stradale, ha strappato la vita al nostro alunno Marco De Luca, deceduto oggi (ieri, ndr) alle 12.05 al Policlinico di Messina”.

Così il preside del Cuppari, Pietro La Tona, ricorda il 16enne.

“Un sabato sera di divertimento tra ragazzi si è trasformato, purtroppo, in tragedia, per la famiglia, per i suoi compagni di classe della 4 B/C Agraria del Cuppari, per tutta la comunità scolastica, per tutti noi che ci ritroviamo a piangere un’altra giovanissima esistenza spezzata senza poter far nulla. Marco, un bravo ragazzo, gioviale, solare, amico di tutti, entusiasta della vita, la cui prematura scomparsa ci lascia sgomenti e increduli, ricordandoci la ferita ancora aperta per la recente dipartita di Virgilio, altro nostro studente del Cuppari”.

Il grande gesto

“In questa circostanza difficilmente accettabile, riusciamo solo ad immaginare il dolore della famiglia che ha mostrato, anche in questo frangente, una grande dignità e sensibilità umana, decidendo di autorizzare la donazione degli organi di Marco, per aiutare altri giovani con problemi di salute.

Tutta la comunità scolastica del Minutoli – Quasimodo – Cuppari esprime dolore per la morte di Marco, cordoglio alla famiglia e vicinanza, in modo speciale, al fratello Simone anch’egli alunno del Cuppari, nonché ai compagni ed ai docenti della classe che hanno condiviso un troppo breve viaggio insieme a lui”.