Il dramma di mamma e figlia a Messina, oggi l’autopsia sulla piccola Elisa

Dopo l'esame medico legale il corpo della bimba sarà restituito al padre

Messina – E’ oggi il giorno fissato per l’esame medico legale sul corpo di Elisa, la bimba di pochi mesi morta in ospedale lo scorso lunedì, dopo essere precipitata dal primo piano insieme alla mamma.

Le indagini

La Procura di Messina ha affidato alla professoressa Elvira Ventura Spagnolo il compito di stabilire esattamente com’è spirata la piccola, per non lasciare ombre sulla tragedia avvenuta al complesso Sei Stelle, nell’abitato storico di Santa Lucia sopra Contesse. L’esame sarà effettuato stamane alle 12.30 all’obitorio del Policlinico. Un passaggio obbligato dell’altrettanto obbligatoria inchiesta penale, che si sovrappone al dramma della famiglia della bambina. Dopo l’autopsia il corpicino potrà essere restituito al padre per i funerali e la tumulazione.

Sta meglio la mamma

Intanto la quarantunenne è ancora ricoverata all’ospedale universitario. Le sue condizioni sono stabili e non è considerata in pericolo di vita, ma i medici sono ancora a lavoro sulle tante fratture riportate e la supportano psicologicamente con un team di esperti a lei dedicato. La donna dovrà essere probabilmente ascoltata dagli investigatori a lavoro per chiarire ogni aspetto di quello che appare il tragico esito di un gesto volontario, dovuto forse alla depressione post parto.