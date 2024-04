Il ds Roma prima di Catania: “Messina gruppo coeso, sappiamo l’importanza della gara”

Mister Modica assente per una piccola indisposizione. I calciatori sono tuti a disposizione, il direttore sportivo: "Per come si sono allenati tutti vogliono giocare"

MESSINA – Nella conferenza stampa pre derby tra Catania e Messina parla il direttore sportivo Domenico Roma: “Apro dicendo che purtroppo il mister non è potuto essere presente per una piccola indisposizione fisica. Tocca a me sostituirlo ma nulla di importante ha diretto l’allenamento e poi ha svolto degli accertamenti”.

Lato Catania hanno presentato la sfida come il match più importante della loro stazione, lato Messina il direttore Roma spiega: “Sappiamo dell’importanza della gara, per noi sarà una gara consapevole per capire chi siamo e cercare più punti possibili per continuare a inseguire un sogno. La settimana è stata particolare in preparazione di un match importante, ed è stato fatto presente da tutte le componenti presidente, che ci è stato vicino, e i tifosi, che ringrazio e che purtroppo la partita gli è stata vietata”.

Riguardo l’avversario Catania

“Loro l’hanno ribattezzato la partita più importate dell’anno? Per noi sarà una gara differente sicuramente ma come le altre dove valgono tre punti, non la più importante. Ci sarà grande pubblico con lo stadio pieno, il imo auspicio è che sia un derby all’insegna della correttezza e di valorizzare la regione Sicilia. Un derby importante che deve dare lustro a tutta la Sicilia, sarà una partita difficile in campo con un’atmosfera rude”.

Il Catania ha speso tanto ed è dietro il Messina. “Ci sono situazioni ponderabili e imponderabili – spiega Roma – vedere il Catania in quella posizione di classifica, nessuno lo avrebbe immaginato. Essere davanti era inimmaginabile ma in cuor nostro auspicabile. Siamo felici di quanto fatto ma non abbiamo ancora ottenuto nulla di concreto. Concentriamoci sulle ultime tre partite intanto, ci fa piacere essere davanti al Catania”.

La situazione in casa Messina alla vigilia

“I nostri calciatori hanno dimostrato di avere i giusti attributi per affrontare la gara. Ognuno di loro vorrebbe giocare questa gara e si è visto per tutta la settimana per come si sono allenati, ci sono cinque sostituzioni quindi chi inizierà o subentrerà sarà felice, questa è la forza del messina con un gruppo coeso come dimostrato fino a questo punto del campionato. Non tutti i calciatori saranno nella medesima condizione atletica, è bello comunque averli tutti a disposizione. A breve il mister diramerà la lista e sono certo saranno tutti convocati ed è bello anche questo andare a Catania con tutta la rosa a disposizione, ci sarà chi gioca, chi non gioca, chi subentra ma tutti insieme andiamo incontro a questa gara importante”.

Infine un commento sulla stagione: “La gara col Monterosi Tuscia è stato realmente il chiudere un cerchio, la nostra risalita inizia nella trasferta lì all’andata e abbiamo quasi ipotecato matematicamente la salvezza. È stata una gara difficile da affrontare, una squadra che aveva tanto da giocarsi contro di noi e abbiamo dimostrato di essere una squadra competitiva, dopo invece una delle partite più brutte nostre giocata contro la Juve Stabia”.