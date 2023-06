Il futuro del Messina nelle mani di Sciotto, la possibile prossima mossa - Tempostretto

Si attende l'ok dalla Covisoc il 27 giugno. Solo in seguito potrebbero riprendere le trattative per la cessione del Messina, e non è detto avvenga

MESSINA – Avendo adempiuto alla scadenza del 20 giugno il Messina è salvo. Pagati gli ultimi stipendi, fatta la fideiussione e presentati i documenti richiesti alla Lega si resta in attesa. In attesa ovviamente del parere finale della Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche, l’unica che potrebbe a questo punto dichiarare non valida l’iscrizione del Messina alla prossima Serie C. Ma soprattutto in attesa di quello che farà il presidente Sciotto, ancora proprietario della società.

Ribadito già che questo far scorrere il tempo non sia una mossa vincente dal punto di vista sportivo, c’è un gruppo da costruire e una preparazione estiva da programmare, dobbiamo prendere atto che questa proprietà non ha mai brillato per programmazione. Quindi come già sta accadendo tutto resterà fermo fino al 27 giugno, il giorno in cui la Covisoc dirà ufficialmente se il Messina si sarà correttamente iscritto al prossimo campionato di Lega Pro.

Prossima mossa di Sciotto, la trattativa riprenderà?

Solo dopo quel momento il presidente Sciotto farà la sua mossa e gli avvenimenti delle ultime settimane hanno cambiato e non poco le carte in tavola. Intanto va ribadito come Sciotto di fatto abbia chiuso alla trattativa con Mannino e quindi può essere solo lui a riaprirla. Ma proprio settimana scorsa abbiamo imparato, una volta di più, che quello che dice il presidente attuale del Messina non è proprio da prendere come legge, visto che solo tre giorni prima dell’iscrizione aveva ribadito ulteriormente che non lo avrebbe fatto.

Se dovesse riaprire la trattativa con l’investitore Mannino, Ilari l’altro pretendente sembra non essere un acquirente affidabile per l’attuale proprietà, Sciotto avrebbe sicuramente più potere. Il momento migliore per Mannino per acquisire la società è stato probabilmente prima dell’iscrizione, quando Sciotto avrebbe voluto disimpegnarsi e non versare altri soldi. Dopo però aver onorato l’impegno dell’iscrizione l’imprenditore di Gualtieri Sicaminò, avendo già impegnato parecchi soldi in vista della prossima stagione, potrebbe tenere il punto più saldamente, non avendo più la scadenza che incombe, in una nuova, estenuante e controproducente se lunga, trattativa.

Fortunatamente per i tifosi del Messina, o meno se si è tra quelli che non vogliono più Sciotto alla guida, l’imprenditore delle automobili, una volta incassato l’ok della Covisoc, sembra intenzionato a riaprire la trattativa per una breve finestra. Quasi a proporre una scadenza a Mannino: se vuoi il Messina presentami un offerta, che Sciotto ritenga, concreta. Altrimenti si aprirà, tra polemiche e contestazioni, un’altra stagione, la settima, con Sciotto al comando.

