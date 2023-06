Il gasolio dismesso, dopo aver trovato la fonte di contaminazione s'analizza l'acqua nelle case - Tempostretto

Un laboratorio mobile è in azione, in seguito alla scoperta sul viale Italia, e intanto le autobotti forniscono un servizio in tre zone del centro

MESSINA – È stata trovata dopo 72 ore di ricerche. La causa dell’acqua contaminata dal gasolio, in alcune vie del centro, si celava in un condominio del viale Italia. La fonte di contaminazione s’annidava in un serbatoio condominiale di gasolio dismesso da circa trent’anni e anche in un secondo serbatoio per il riscaldamento di un altro condominio vicino, con presenza di sostanza galleggiante. Ora è in corso, sempre nelle zone interessate, l’analisi delle acque nelle abitazioni a cura di un laboratorio mobile, su disposizione dell’Amam.

Un laboratorio d’analisi per verificare ogni dettaglio, a partire dalla dispersione d’idrocarburi nelle acque, e acquisire i dati, con una vera e propria mappa delle contaminazioni. Ieri si è proceduto con cinque campioni d’acqua, per la valutazione, e il lavoro continua oggi. L’obiettivo è rimuovere il problema e mettere in sicurezza le zone tra le vie Tommaso Cannizzaro, Ghibellina, S. Cecilia, Primo Noviziato, viale Italia e la scalinata Santa Barbara.

Sottolinea il sindaco Federico Basile nella sua pagina Facebook: “Permane il divieto di uso potabile dell’acqua ed è fondamentale attenersi a quanto disposto con le ordinanze sindacali del 13 e 14 giugno scorsi e sino a piena soluzione del problema. Ai cittadini, colpiti dal disagio, saranno garantiti costantemente i servizi attraverso le autobotti di Amam in tre punti della città: piazza Masuccio, viale Italia e piazza Lo Sardo. È attivo inoltre il pronto intervento al recapito telefonico 090 3687722, come Amam, mentre il pronto intervento del Centro operativo comunale è raggiungibile al numero 090-22866”.

Nelle fotografie la zona dell’intervento.

