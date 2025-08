Il giorno delle Frecce Tricolori a Messina, lo show nei cieli dello Stretto

Grande attesa oggi per l'esibizione della Pattuglia acrobatica dopo le prove di ieri. Tutte le indormazioni utili

MESSINA – Dopo le prove e un assaggio dello spettacolo nei cieli dello Stretto, oggi è il giorno dell’Air show. Le Frecce Tricolori saranno in azione a Messina oggi dalle 15 alle 18.45. In particolare, il volo acrobatico è previsto dalle 18.15 alle 18.40. Che lo spettacolo abbia inizio, dunque, con scenario privilegiato per la visione la via Consolare Pompea fra il torrente Pace e Fiumara Guardia, in una zona vietata ai veicoli dalle 13 alle 20.

La manifestazione è promossa dall’Aero Club dello Stretto, con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Aeronautica militare.

“Volare qui uno spettacolo nello spettacolo”

Ieri in visita dai piccoli pazienti del Policlinico di Messina, ai microfoni di Tempostretto il tenente colonnello Franco Paolo Marocco, comandante del 313° Gruppo addestramento acrobatico Frecce Tricolori, ha parlato di uno “spettacolo nello spettacolo”: “Volare qui, nei cieli dello Stretto, è davvero speciale. Io ho il privilegio di essere il comandante di questo reparto delle Frecce Tricolori e sono il più esperto del gruppo. Sono qui da dieci anni e da circa un anno ne ho assunto il comando. Sono il rappresentante di tutti gli uomini del reparto che fanno sì che avvenga la magia del volo”.

Soste vietate e strade chiuse

Andiamo alle informazioni per la cittadinanza. Dalle 7 alle 20 di oggi è vietata la sosta su entrambi i lati proprio della via Consolare Pompea tra torrente Pace e Fiumara Guardia, comprese le aree parcheggio lato mare e la complanare tra il tratto Trocadero – Chiesa di Grotte. E, dalle 13 alle 20, è interdetto il transito veicolare nel tratto compreso tra il torrente Pace e Fiumara Guardia.

Arrivarci in bus

Atm potenzia il servizio di tutte le linee urbane al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, il cui impiego è raccomandato per evitare congestioni e disagi. Per l’occasione, oltre ai consueti parcheggi dislocati nella zona sud, nella Zir, in centro e nella zona nord, saranno disponibili anche i parcheggi dello stadio “Franco Scoglio”, da cui sarà attivato un servizio navetta che condurrà gli utenti fino a via Adolfo Celi (ex SS 114), consentendo l’interscambio con le linee urbane ordinarie.

a maggior parte dei parcheggi dislocati in città si trovano lungo il percorso dello Shuttle o comunque nelle sue vicinanze. Tra questi: Santa Margherita, ZIR, Villa Dante, Viale Europa, La Farina, Cavallotti, Cavalcavia Piastra, Ex Gasometro, Annunziata, Papardo. Navette saranno attivate, invece, per i parcheggi non serviti dalla Linea 1 e, in particolare i parcheggi: Stadio S. Filippo; Bordonaro e Socrate – navetta “Parcheggi – linea 12bis” di collegamento con il terminal ZIR; San Licandro – navetta di collegamento con il terminal Annunziata; Torri Morandi – navetta di collegamento con capolinea Shuttle.

Il potenziamento della linea 1 Shuttle 100 e le navette per i parcheggi saranno garantiti dalle prime ore del pomeriggio e fino al completo deflusso dei partecipanti alla manifestazione. Saranno inoltre attive delle navette dedicate con partenza dalla Stazione centrale verso l’accesso del Torrente Pace e dal parcheggio Papardo verso l’accesso Fiumara Guardia.

Panoramica e aree di osservazione

La Strada Panoramica dello Stretto resterà l’unica arteria percorribile durante l’evento del 3 agosto: si invita a non sostare né creare assembramenti lungo questa via, pur essendo un punto di osservazione privilegiato. Si raccomanda inoltre, di non affollare l’area in prossimità della Chiesa di Grotte, individuata dall’Aeronautica Militare come zona di manovra, ricordando che la conformazione costiera consente una visione ottimale dello spettacolo da diversi punti della città.

Inoltre, sempre dalle ore 13.00 alle 20.00, sarà interdetto il transito alle biciclette lungo la pista ciclabile lato mare di via Consolare Pompea, nel tratto compreso tra l’accesso alla bretella stradale di via Torrente Pace e l’accesso a quella di via Torrente Guardia.

La Strada Panoramica dello Stretto resterà regolarmente percorribile e pertanto si raccomanda di non sostare o creare assembramenti lungo il tracciato.

Accessibilità

È stata predisposta un’area riservata e accessibile (massimo 70 posti) per persone in carrozzina e un accompagnatore ciascuno. Per accedere era obbligatoria la prenotazione entro il 31 luglio.

I divieti

Con ordinanza sindacale, sono state disposte le seguenti misure a tutela della sicurezza pubblica, valide dalle ore 14.00 alle 19.00, nell’area tra Torrente Pace e Fiumara Guardia, entro un raggio di 1,5 km a nord e a sud della Chiesa di Grotte: divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% vol.; divieto di utilizzo e detenzione di contenitori in vetro, lattine e spray urticanti; disattivazione dei distributori automatici di bevande in vetro, lattina e alcolici; sbicchieramento obbligatorio in bicchieri monouso per l’asporto.

Raccomandazione ai residenti

Evitare assembramenti su balconi, terrazze o tetti, specie se non strutturalmente idonei. L’amministrazione comunale raccomanda: “Massima collaborazione per un evento sicuro e partecipato. Invitiamo tutta la cittadinanza a rispettare le regole e adottare comportamenti responsabili. La buona riuscita dell’evento passa anche dal senso civico di ognuno”.

Accesso libero in spiaggia

Per le giornate di sabato 2 e domenica 3 agosto, è consentito il libero accesso e la permanenza del pubblico sulla spiaggia, compreso il tratto costiero interessato dall’evento.

Area riservata per persone con disabilitù motorie

Relativamente all’area dedicata al parcheggio per persone con disabilità motoria, in carrozzina con un accompagnatore, si raccomanda di raggiungere la stessa, dal varco di Torrente Pace, entro e non oltre le ore 14.30 di oggi.

