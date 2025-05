Il “Giro dei due mari con Marzia” fa tappa a Tindari

Venerdì pomeriggio l'evento organizzato dal Rotary Club Patti Terra del Tindari

PATTI – Venerdì 23 maggio il presidente Rotary Club Patti Terra del Tindari, Ferdinando D’Amico, con il presidente del Panathon Club di Messina Antonino La Rosa, accoglierà il “Giro dei due mari con Marzia” alla Locanda di Tindari. Il Rotary Club Patti sarà sostenitore della tappa che si concluderà a Tindari con una manifestazione di promozione per l’abbattimento delle barriere architettoniche e delle barriere mentali.

I soci del Rotary Club Patti Terra del Tindari con la presenza del sindaco Gianluca Bonsignore e la partecipazione di cittadini accompagneranno la carovana ciclistica in passeggiata dalla Locanda di Tindari, con appuntamento alle ore 17:30, fino alla piazza di Tindari dove è previsto l’arrivo alle ore 19.00. Seguirà la manifestazione in piazza per il sostegno alla missione per l’inclusione della disabilità che si concluderà un momento religioso nel Santuario della Madonna del Tindari.