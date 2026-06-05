Il “GrandTour” di Baglioni, ecco le date dei recuperi dei concerti di Taormina e Siracusa

Dopo i problemi di salute, il cantautore romano tornerà in Sicilia nel 2027
Sono state rese note dal management di Claudio Baglioni le date siciliane di recupero del “GrandTour La vita è adesso”, rinviato al 2027 a causa delle problematiche di salute emerse nei giorni scorsi. Le date al Teatro Greco di Siracusa sono state posticipate al 22 e 23 luglio 2027, mentre quelle previste al Teatro Antico di Taormina sono state rinviate al 30 e 31 luglio 2027.
Il calendario dei concerti in sicilia
Questo è il nuovo calendario dei concerti di Claudio Baglioni in Sicilia alla luce delle date posticipate:
22 luglio 2027 SIRACUSA, Teatro Greco posticipo del 23 luglio 2026
23 luglio 2027 SIRACUSA, Teatro Greco posticipo del 24 luglio 2026
24 luglio 2027 AGRIGENTO, Live Arena posticipo del 26 luglio 2026
25 luglio 2027 AGRIGENTO, Live Arena posticipo del 27 luglio 2026
27 luglio 2027 PALERMO, Teatro Di Verdura posticipo del 28 luglio 2026
28 luglio 2027 PALERMO, Teatro Di Verdura posticipo del 29 luglio 2026
30 luglio 2027 TAORMINA, Teatro Antico posticipo del 31 luglio 2026
31 luglio 2027 TAORMINA, Teatro Antico posticipo del 1° agosto 2026
Cosa può fare chi ha già comprato il biglietto
Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Gli acquirenti che però non potranno partecipare alle date posticipate di Siracusa e Taormina avranno la possibilità di richiedere il rimborso fino al 5 luglio 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate di Agrigento e Palermo sarà invece possibile richiedere il rimborso per i concerti fino al 30 giugno 2026, sempre attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.
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