Il Kiwanis di Taormina porta sorrisi e animazione nel reparto di Pediatria del “S. Vincenzo”

I doni a bambini e istituzioni sono giunti con un carretto siciliano artigianale messo a disposizione da un socio

TAORMINA – È stata una vera e propria celebrazione dell’impegno sociale quella organizzata dal Kiwanis Club di Taormina presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Vincenzo. I volontari del club hanno portato tanto cuore e sorrisi ai piccoli pazienti ricoverati, grazie all’animazione di bravissimi intrattenitori come Vanessa Freni, Andry Palella, Marilena Florio, Roberta Pandolfino e Gemma Arguto. “È stato un momento davvero emozionante”, ha commentato Virginia Caffo, segretaria del Kiwanis Club di Taormina, che ha personalmente regalato piccoli doni ai bambini, accompagnati da un carretto siciliano artigianale messo a disposizione dal socio Carmelo Fascetto.

Fascetto ha inoltre donato alle istituzioni presenti degli oggetti in legno di artigianato dei Nebrodi. Alla bella iniziativa hanno partecipato anche il dott. Peppe Biondo, responsabile del reparto di Neonatologia, e i consiglieri comunali Carmelina Bambara, Elisa Cappello e Lucia Esposito. Insieme hanno intrattenuto i piccoli pazienti con giochi e attività, aiutandoli a sdrammatizzare l’impatto con la struttura sanitaria e regalando loro un po’ di svago e serenità. “È stato un evento promosso con grande entusiasmo da tutto il Kiwanis Club di Taormina”, ha spiegato il presidente Angelo Caristi, affiancato dalla vicepresidente Mariateresa Prestigiacomo, dal tesoriere Giacomo Spada, dai soci Anna Mazzaglia e Ramon Pino, e dal responsabile della comunicazione Marcello Strano.

Il Kiwanis è un’associazione mondiale di volontari nata nel 1915 a Detroit, presente in 82 paesi con 16.000 club e 550.000 soci. Dalla sua sede storica di Indianapolis, il Kiwanis dona ogni anno oltre 18,5 milioni di ore di volontariato e investe più di 100 milioni di dollari in progetti per l’infanzia in tutto il mondo. Un impegno costante che, come dimostrato a Taormina, si traduce in momenti di gioia e sollievo per i bambini più fragili.