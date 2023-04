Il libro di Nicola Pesce e i ragazzi dell'Esfo: incontro su bullismo, società e anticonformismo - Tempostretto

Gli studenti dell'ente di formazione e orientamento hanno incontrato l'autore di "La volpe che amava le piccole cose"

MESSINA – L’autore Nicola Pesce ha incontrato gli studenti dell’Esfo, ente superiore di formazione orientamento, nella sede di Messina in via Como. Un incontro organizzato in collaborazione con Viviana Montalto, con la presentazione del romanzo “La volpe che amava le piccole cose”. Ai ragazzi è stato proposto un vero e proprio cammino condiviso, con la lettura del libro di Pesce. E da questa sono nati molti spunti di dibattito, toccando con leggerezza diversi temi, anche quotidiani e gravi come il bullismo.

Tra i temi trattati anche quello della felicità, rapportata alla quotidianità e all’anticonformismo, con una società che punta insistentemente a “conformare” tutti sotto unici canoni. Tra le frasi che hanno maggiormente colpito i ragazzi, quella pronunciata da una protagonista: “Io ti voglio un bene più quieto”. E sul volersi bene e amare le piccole cose si è tenuto gran parte del confronto.