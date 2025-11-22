Il M5S propone “Alternative al Ponte”. Floridia: “Opera inutile e costosa”

Il convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle a Messina

MESSINA -“Soluzioni meno onerose, più sostenibili e realmente adatte ai bisogni del territorio”. Se n’è parlato stamani, a Santa Maria Alemanna, nel corso del convegno “Alternative al Ponte”, organizzato dal Movimento 5 Stelle e moderato dalla senatrice Barbara Floridia.

Hanno partecipato Nuccio Di Paola, vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e coordinatore regionale del M5S, e di Antonio De Luca, deputato M5S all’Assemblea Regionale Siciliana e capogruppo del Movimento, la sindaca di Villa San Giovanni, Giuseppina Caminiti, l’ex deputato e già membro della Commissione Trasporti alla Camera, Paolo Ficara, i consulenti tecnici Daniele Leonardi e Bogdan Fratini, che hanno approfondito “diverse alternative infrastrutturali al progetto del Ponte sullo Stretto”.

“Gli interventi hanno esaminato strategie volte a migliorare la mobilità dei passeggeri e delle merci, l’efficienza dei collegamenti ferroviari, marittimi e intermodali e la qualità del trasporto pubblico locale nell’area dello Stretto, attraverso soluzioni concrete, sostenibili e immediatamente cantierabili. La discussione ha messo in evidenza come interventi mirati – dal potenziamento della rete ferroviaria alla riorganizzazione dei collegamenti marittimi, fino al miglioramento dell’integrazione tra i nodi di scambio – possano produrre benefici tangibili per cittadini, imprese e territori”.

A conclusione dei lavori, la senatrice Barbara Floridia ha ribadito la sua posizione contraria alla costruzione del Ponte sullo Stretto, sottolineando “la necessità di orientare le risorse pubbliche verso opere realmente utili. Il Ponte sullo Stretto è un’opera inutile, costosa e scollegata dai reali bisogni del territorio. I fondi destinati alla sua costruzione possono e devono essere investiti in opere davvero utili per la Sicilia e per l’area dello Stretto: interventi concreti, sostenibili e immediatamente realizzabili, capaci di rafforzare i collegamenti, favorire lo sviluppo e rispondere alle esigenze delle comunità locali. Siamo stanchi della propaganda di Salvini e dello spreco di risorse scippate ai siciliani».

