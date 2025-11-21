Il market h24 della droga a Giostra, in 47 al processo d’appello TUTTI I NOMI

Al vaglio le condanne dell'operazione Dinamite per pusher e trafficanti dei Milanese. Il blitz con 112 arresti dei Carabinieri

MESSINA – Processo di secondo grado in vista per gli imputati dell’operazione Dinamite condannati per traffico e spaccio di cocaina, dopo la scoperta dei carabinieri di una vera e propria organizzazione commerciale attiva h24, con operai a libro paga e con forniture dai grossi trafficanti calabresi, che aveva come base le case fortino del quartiere Giostra.

La Corte d’Appello di Messina ha fissato il processo per 47 imputati che comincerà il 27 febbraio del 2026 nell’aula bunker del carcere di Gazzi. Sul tavolo ci sarà a sentenza emessa dalla giudice Claudia Misale nell’aprile 2025 alla fine del processo abbreviato.

La sentenza

La Giudice per l’udienza preliminare aveva disposto 51 condanne per gli imputati siciliani e calabresi: 11 anni di reclusione a Rosario Abate e Giuseppe Gangemi, 8 anni a Giuseppe Anzalone e Giuseppe Astuto, 10 anni ad Alex Arrigo, Maurizio Savoca, Maurizio Papale e Domenico Milanese, 9 anni ad Antonino Astone, 8 anni e mezzo a Luca Michael Gabriel Astone e Angelo Conti, sei mesi a Carmelo Barile, 8 anni e 4 mesi a Fabio Bellantoni, Filippo Messina e Andrea Centorrino, 4 anni e 2 mesi a Maria Cacopardo, 7 anni a Danilo Lorenzo Calderone, 10 anni a Gioacchino Cananzi, 6 anni a Giovanni Cannistrà, Paolo Grasso e Giovanbattista Cuscinà, 6 anni e 4 mesi a Claudio Caporlingua e Antonino Falcone, 15 anni e mezzo a Giuseppe Castorino, 6 anni e sei mesi a Graziano Castorino, 4 anni e mezzo a Carmelo Gennaro Conti e Giuseppe Costanzo Zammataro, 9 anni e 4 mesi a Salvatore Costa, 5 anni a Valentina Demarco e Antonino Barnà Mastrolembo, 8 anni e 8 mesi a Sebastiano Galati Massaro e Bruno Giorgio, 6 anni e 10 mesi a Stefania Galletta, un anno a Giovanni Idotta, 5 anni e 2 mesi a Giuseppe Lo Cascio, 7 anni e 8 mesi a Grazia Minutoli, 5 anni e 4 mesi a Marcello Nunnari e Giuseppe Pizzata, 8 anni a Giovanni Rizzo e Vincenzo Muni, 5 anni a Domenico Romano e Antonino Scirone, 6 anni e 10 mesi a Giada Sabbatini, 2 anni e 2 mesi ad Antonino Santovito, 8 anni ad Antonino Settimo e Paolo Settimo, 6 anni a Francesco Spadaro, 11 anni e 4 mesi ad Antonino Strangio, 2 anni e 2 mesi a Cristian Sturniolo, 2 anni a Gianluca Torrini, 8 anni e 8 mesi a Gianluca Vento.

La giudice aveva deciso anche due assoluzioni totali. Adesso i difensori, gli avvocati Ignazio Panebianco, Carlo Autru, Gregorio Cacciola. Pietro Fusca, Ilaria Intelisano, Salvatore Silvestro, Cinzia Panebianco, Pietro Ruggeri, Antonello Scordo, Alessandro Trovato, Salvatore Cipriano, Giuseppe Zagari, Giuseppe Bonavita, Dario Cocivera, Giovanni Mannuccia, Umberto Venuti, Alessandro Bavaro, Giacomo Iaria, Laura Todaro, Gianmarco Silvestro, Rita Pandolfino, Maurizio Scarpari, si preparano a contestare quella sentenza chiedendo ai giudici di appello di rivedere il verdetto.

La porta blindata a casa del pusher e il carabiniere ferito

Il blitz anti droga battezzato Dinamite risale al 25 giugno del 2024, quando i carabinieri con 112 arresti smantellarono tre diverse organizzazioni tra Messina e Barcellona. Tra queste, quella controllata dai Milanese a Giostra. L’indagine prese avvio dopo il controllo a casa di un pregiudicato, al villaggio Cep. Quando i carabinieri hanno bussato, l’uomo ha aperto convinto che si trattasse di un cliente. Accortosi delle divise, ha richiuso di colpo la pesante porta blindata, ferendo un militare. La porta si è aperta poi solo dopo 20 minuti. Intercettazioni e pedinamenti dei carabinieri hanno permesso di ricostruire tutta la filiera dello spaccio.