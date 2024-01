Il mercato del Messina a rilento, arrivi previsti a ridosso di Caserta

Tra stasera e domani in città attesi i rinforzi per colmare i vuoti. Ma il rischio è che passi un'altra settimana prima di vederli in campo

MESSINA – Dalla sconfitta di domenica contro l’Audace Cerignola in casa sono passati ormai tre giorni pieni e quest’oggi, che inizia il quarto giorno della seconda settimana di calciomercato, non si hanno ancora notizie di movimenti in entrata ufficiali. Si legge però dell’arrivo, finalmente, del secondo portiere Edoardo Piave, classe 2003 in prestito dall’Udinese, come riporta MessinaSportiva e come confermato dall’ufficio stampa che aggiunge arriverà in giornata. Al tempo stesso però si legge su Antenna del Sud che il Monopoli, rivale diretta del Messina in ottica salvezza, dal Cosenza oltre ad Arioli starebbe prendendo anche il terzino sinistro La Vardera, scippandolo al Messina che lo aveva nel mirino addirittura dallo scorso anno. Attendiamo però le ufficialità prima di emettere giudizi.

Provando a restare fiduciosi e immaginando che in città arriveranno oggi il secondo portiere e domani un terzino e un centrale difensivo, come dalla società hanno lasciato trapelare, sarebbe un buon punto di partenza ma non è detto si risolva qualcosa nell’immediato. I nuovi arrivi infatti dovrebbero adattarsi ad un contesto probabilmente completamente nuovo in appena un giorno di allenamento. Quest’oggi è prevista la partitella in famiglia a Santa Lucia del Mela, domani probabilmente una doppia per chiudere poi con la rifinitura di sabato a cui seguirà la partenza alla volta di Caserta. Vero è che mister Modica ha lanciato subito Rosafio titolare, “era da soli tre giorni con noi” ha ammesso lo stesso tecnico nel post Cerignola, ma i due si conoscevano e probabilmente il calciatore ha ritrovato un ambiente familiare e uno stile di allenamento e schemi di gioco già vissuti.

Pensare che sarà lo stesso con i nuovi rinforzi, che ripetiamo ancora devono arrivare fisicamente a Messina, è complicato ed è quindi difficile che potranno essere impiegati nella partita contro la Casertana domenica. Il Messina rischia di essere fotografato in ritardo di due settimane rispetto ad altre avversarie e mostrerà forse il suo nuovo volto, con la squadra puntellata, dalla terza partita del 2024 contro il Taranto. Tutto questo senza voler fare i conti con le assenze già nel gruppo odierno dove, al netto delle partenze, Buffa è sempre ai box, e tra i principali candidati a partire dovesse servire un posto, con Ortisi e Scafetta squalificati. Lia è in ripresa e Tropea al momento ancora in gruppo, per la fascia sinistra resta l’emergenza, schierando Polito da quella parte, come nel finale contro il Cerignola, non ci sarebbero centrali di riserva in panchina, a meno che qualcuno non arrivi a breve togliendo un altro pensiero al tecnico dopo quello del secondo portiere.

