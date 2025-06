La segnalazione di un cittadino

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Tempostretto, urge il tuo aiuto perché nel frattempo che si svolgono i lavori di ristrutturazione il mercato Vascone è diventato una discarica a cielo aperto”.

Rifiuti al mercato vascone Rifiuti al mercato vascone

Ma qual è la situazione attuale del mercato Vascone? Se lo sono chiesti in tanti in città, soprattutto chi frequenta abitualmente la struttura a Provinciale, e in molti hanno parlato di un’assenza di lavori preoccupante a quasi tre mesi dalla consegna dell’appalto alla ditta. A fare il punto e a rispondere alle polemiche è stato l’assessore Massimo Finocchiaro, intervenuto con l’ingegnere Pietro Certo durante l’ultima seduta della quarta commissione consiliare, presieduta da Sara Di Ciuccio.

L’assessore ha annunciato che questa settimana i lavori ripartiranno.