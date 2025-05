Vascone, “ancora fermi i lavori. 78 giorni d’attesa”

Messina. Il presidente della III Municipalità, Cacciotto, chiede chiarimenti all'amministrazione comunale

MESSINA – “14 marzo, 31 maggio: 78 giorni. Sono trascorsi 78 giorni da quando i mercatali del Vascone sono stati fatti “accomodare”dall’ amministrazione comunale lungo un parcheggio per il rifacimento strutturale dello stesso mercato. Cosa è stato fatto in questi 78 giorni a parte aver tolto un tetto nei primi giorni non è dato sapere. Sappiamo che in questi 78 giorni la ditta che si è aggiudicata i lavori avrebbe potuto fare tanto. Sappiamo che c’è ancora tempo per la consegna dei lavori ma di questo passo, come denunciato in queste settimane, i 78 giorni rischiano di moltiplicarsi e moltiplicarsi. In questi 78 giorni i mercatali hanno dovuto sobbarcarsi solo oneri e niente onori con spese che lievitano ogni giorno e con condizioni difficili per lavorare”. Questo il nuovo commento del presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, di Fratelli d’Italia.

Continua Cacciotto: “Abbiamo rappresentato il problema in diverse occasioni e lo faremo sempre, rivolgendoci a chi dovrebbe risolvere i problemi: l’amministrazione comunale. Sarebbe stato meglio che i mercatali fossero rimasti ancora di più all’interno del mercato. Nel frattempo attendo ancora che il sindaco mi dia udienza per la questione mercato”.

Nel mese di aprile, così l’assessore con delega al Commercio Massimo Finocchiaro aveva rassicurato che l’impresa è al lavoro ma ci sono stati dei “ritardi operativi”.

