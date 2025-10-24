Il Messina annuncia l’accordo con Adidas: è il nuovo sponsor tecnico

Pagniello e Davis: "Passo importante per la valorizzazione del marchio e per la proiezione del club verso una dimensione internazionale"

MESSINA – Alla vigilia della conferenza stampa a porte chiuse che la nuova proprietà terrà a Villa Pulejo sabato pomeriggio, Racing City Group ha ufficializzato con orgoglio “la partnership con ADIDAS come nuovo sponsor tecnico dell’Acr Messina”. Il nome del colosso dell’abbigliamento sportivo era già filtrato nei giorni scorsi e ha dato una scossa all’ambiente, soprattutto tra i tifosi.

Messina e Adidas: l’annuncio

Un colpo a effetto, quello di Morris Pagniello e Justin Davis, che hanno raggiunto “un accordo storico” con cui si punta a valorizzare “il marchio e proiettare il club verso una dimensione internazionale. Le tre strisce più famose del mondo accompagneranno i nostri colori giallorossi, unendo tradizione e innovazione, passione e qualità”.