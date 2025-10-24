Il Messina già cambia. Novità sponsor tecnico e comunicazione

Si va verso un nuovo ufficio stampa e a quanto filtra dopo anni con Givova, non sempre felici, arriverà uno sponsor tecnico di respiro internazionale

MESSINA – In un clima ancora di incertezza si spera che nella conferenza stampa di domani, convocata a Villa Pulejo dai nuovi proprietari, sarà fatta ulteriormente chiarezza a 360°. Se la squadra pensa all’impegno casalingo contro CastrumFavara si muovono diverse cose a livello societario con il nuovo assetto societario che sta già cambiando alcune cose. Non allenatore e direttore sportivo, almeno in questo momento, con però l’eventuale ingresso di Ninni Corda nell’area tecnica anche in vista di un mercato da fare per rinforzare la squadra.

Sicuramente è cambiato lo staff della comunicazione con la stessa Radio Night e l’addetto stampa Paolo Crisafi che si congedano con queste parole: “Cogliamo l’occasione per rivolgere un sincero augurio a tutti i tifosi, con l’auspicio che il Messina possa tornare presto nel calcio che merita. Desideriamo inoltre ringraziare, uno per uno, tutti coloro che ci hanno seguito con passione e costanza: le statistiche testimoniano tutto”.

“Un ringraziamento speciale – prosegue il comunicato – va a tutto il nostro team, che ha sempre dato il massimo, anche nei momenti più difficili che tutti conosciamo, senza mai arrendersi e lavorando con dedizione e professionalità. Infine, un sentito grazie all’avvocato Maria Di Renzo, curatore fallimentare del Messina, per la fiducia e la stima dimostrate sin dal primo giorno e fino all’ultimo istante della nostra collaborazione”. Non si hanno comunque ancora ufficialità su chi sarà a occuparsene.

Ancora, se settimana scorsa i nuovi proprietari avevano fatto sapere che il Messina sarebbe sceso in campo mostrando gli sponsor che finora sono stati vicini alla squadra, un modo per ringraziarli, questa settimana, anche se non è ancora ufficiale, sembra che qualcosa potrà cambiare e sono proprio le maglie. Sembra infatti che dopo tanti anni, e spesso anche alcuni malesseri, cambierà lo sponsor tecnico. Non più Givova che faceva aspettare settimane per avere le maglie della nuova stagione, e spesso erano maglie non personalizzate per il Messina, e queste lunghe attese hanno spesso costretto i calciatori a vestire sempre la stessa divisa per le prime di campionato. Ma filtra il nome del più internazionale Adidas che accrescerebbe il valore del club.

Sempre a livello di attenzione internazionale Justin Davis, continuando a pubblicare sui propri profili social, ha annunciato nuovi “ospiti” nella serata che celebrerà, l’1 dicembre prossimo, i 125 anni del club. Al già importante lotto si aggiungono Giuseppe Pancaro, Serginho, Stefano Fiore e Alberico Evani. Anche su questo maggiori dettagli saranno svelati domani nella conferenza stampa.

Articoli correlati