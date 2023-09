Il Messina apre lo stadio ai giovani: con l'Avellino toccherà al liceo "Archimede" - Tempostretto

Ogni settimana una scuola gratis allo stadio e il 30 per cento sempre per gli studenti. La professoressa Furnari: "Si rafforza lo spirito d'appartenenza dei ragazzi"

MESSINA – Il calcio e i giovani. Acr Messina coinvolge gli istituti scolastici: ogni settimana una scuola va gratis allo stadio, oltre allo sconto del 30 per cento sempre per gli studenti di scuola e Università. Contro l’Avellino toccherà al liceo “Archimede”, con ingresso gratuito, essere presente al “Franco Scoglio”. Per la professoressa Francesca Furnari, docente di Scienze motorie e referente d’istituto per lo sport e il progetto studenti-atleti, l’iniziativa “fa emergere spirito di appartenenza nei ragazzi”. Il protocollo d’intesa siglato tra Acr Messina e il Provveditorato agli studi consente alle istituzioni scolastiche dell’intera provincia di poter usufruire delle agevolazioni previste nell’ambito della campagna abbonamenti per la nuova stagione sportiva.

La convenzione riguarda la scontistica del 30%, che verrà riconosciuta agli studenti messinesi di ogni ordine e grado, e gli sconti sono pure riservati al personale di tutte le scuole messinesi. “Bisogna ripartire proprio dai banchi di scuola”, lo aveva detto il presidente Pietro Sciotto, anche incoraggiato da iniziative personali di gruppi di tifosi e associazioni. Ora, ad affrontare concretamente la questione, scende in campo direttamente la società Acr Messina, fornendo un impulso fattivo e organico a quella rimasta per troppo tempo solo un’idea.

Furnari (Archimede): “La partecipazione alle gare riveste valore culturale e formativo”

“Come istituzione scolastica abbiamo apprezzato l’iniziativa. Riconosciamo il valore culturale e formativo della partecipazione dei nostri studenti ad un evento sportivo in cui è coinvolta una squadra sportiva della città di Messina”, mette in rilievo la professoressa Furnari, dell’Archimede.

Aggiuge la docente: “Il nostro liceo riconosce il valore dello sport e prende parte a tantissime iniziative sportive di qualsiasi natura. Quando ci è stato comunicata la possibilità di partecipare gratuitamente, è stato subito riferito ai ragazzi che avrebbero potuto autonomamente recarsi allo stadio, comunicando preventivamente la loro adesione”. Non solo sport in una partita di pallone: “Lo sport è cultura ma anche accostamento alle tradizioni della nostra città. Sarà un momento in cui si percepiranno vicinanza e appartenenza. Lavoriamo tanto perché si faccia comunità a scuola, proiettandosi all’esterno e coltivando orgoglio e tradizioni messinesi”.

Molto dipende dalle agenzie educative come la famiglia e la scuola stessa: “E noi ci crediamo nel ruolo che svolgiamo, anche in tal senso; cerchiamo di far emergere in loro questo spirito di appartenenza che hanno dentro”, spiega la professoressa Furnari.

E la risposta c’è stata sia in termini di entusiasmo che di adesione: “In molti avevano già sottoscritto l’abbonamento e hanno, a loro volta, invitato i compagni a vedere tutti insieme la partita, evidenziando il significato dell’opportunità loro offerta. Abbiamo circa duecento ragazzi coinvolti e anche qualche docente. Molti sono sportivi ma anche tifosi”, aggiunge la docente.

Le scuole allo stadio, un istituto per ogni partita casalinga

Passaggio rilevante del protocollo in questione, la presenza delle scuole al “Franco Scoglio” quali ospiti dell’ Acr Messina. Infatti, il presidente Sciotto ha deciso di rivolgere l’invito, per ogni partita interna del Messina, a una istituzione scolastica. In occasione della gara interna con la Turris è toccato all’Istituto superiore “Minutoli”; nella prossima interna con l’Avellino di domenica 1 ottobre, sarà la volta del liceo scientifico “Archimede”.

Il calo generale negli stadi e la necessità di coinvolgere le nuove generazioni

Nuove tecnologie o difficoltà logistiche nel seguirne gli eventi dal vivo? Mancanza di attese o semplice disaffezione ad un mondo, quello del calcio, che mostra continuamente i propri limiti nei confronti di chi vorrebbe trasparenza e politiche consone ai valori della sana competizione?

Tante le domande che ruotano attorno ad un problema sempre più incalzante: quello del calo generale delle presenze negli stadi italiani, soprattutto da parte dei più giovani; intere generazioni chiamate a tenere vivo l’interesse attorno ad un fenomeno sociale sempre relegato alle poltrone da salotto.

Un vuoto di cori, quello sugli spalti, che diventa sempre più silenzio assordante

Neppure Messina si sottrae a questa emorragia di emozioni calcistiche vissute dal vivo. Gli anni in cui “a duminica si va o campu chi gioca u Missina” sembrano ormai solo appartenere ai ricordi di chi li ha vissuti e che li sente, purtroppo, troppo laceranti dentro; di chi c’era a fare la fila per il biglietto, a riempiere i gradoni del “Celeste” con i suoi odori tipici e quei cori incessanti della Sud, sforzandosi di impararli a memoria per ripeterli tra i banchi di scuola.

Acr Messina torna tra i banchi di scuola

Da qui la decisione di tornare proprio tra i banchi di scuola, l’Acr Messina del presidente Pietro Sciotto. Imperativo recuperare la passione identitaria del territorio, seminare tra le future generazioni il senso di appartenenza ad una città cui si chiede di restare unita; un territorio che sa come farlo soprattutto quando la mala sorte, la mala gestione e le tentazioni divisorie sembrano non voler mollare la presa.

Ora più che mai serve l’esempio che, per una volta o forse una delle tante, potrebbe arrivare dai giovani. A loro troppo spesso si chiede di crescere in fretta per calarsi nel mondo degli adulti. Ed invece, chissà, potrebbero osare, con il loro entusiasmo, la voglia di costruire, sognare l’impossibile; con la loro onestà intellettuale, far ripartire una realtà, anche quella di un calcio difficile, toccandola con la propria creatività sana e realizzabile. Farle respirare la voglia ferma di stare tutti dalla stessa parte.

Il presidente Sciotto: “Stiamo facendo di tutto per creare entusiasmo”

“Confidiamo molto nel coinvolgimento dei giovani – ha detto il presidente Pietro Sciotto – e ci auguriamo che la risposta possa essere massiccia da parte degli studenti messinesi. Stiamo facendo di tutto per portare sempre più gente allo stadio per creare quell’entusiasmo che mancava da tempo intorno alla prima squadra di calcio cittadina. Ringrazio il provveditore per la disponibilità manifestata, al quale mi lega un’amicizia di lunga data, da quando eravamo studenti universitari alla Facoltà di Lettere”.

Articoli correlati