Il Messina atteso dal primo derby siciliano contro il Trapani

Presentazione dell'anticipo della nona giornata del girone C, i granata sono imbattuti da sei giornate

MESSINA – Appuntamento importante nell’anticipo della nona giornata del campionato di Serie C nel girone C. Il Messina farà visita venerdì sera al “Provinciale” al Trapani, la formazione granata neo promossa ha ambizioni di fare un grande campionato e il presidente Valerio Antonini ha messo insieme un organico importante. Al momento sei i punti che dividono in classifica le due formazioni siciliane, il Trapani ne ha conquistati 13 in otto giornate, bottino quasi dimezzato per il Messina che ne ha ottenuti 7 fin qui.

Al di là di classifica e organico un derby non è mai scontato con i calciatori che in campo possono trovare energie in più e anche mentalmente potrà essere un punto di svolta nell’inizio di stagione del Messina. Un risultato importante in quel di Trapani, contro una squadra che può essere considerata una big del girone, potrebbe rilanciare il Messina non solo in classifica ma anche nel morale. Fischio d’inizio alle ore 20:30 con la direzione arbitrale affidata ad Andrea Zanotti di Rimini.

Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti toscani Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Giacomo Bianchi di Pistoia. Quarto ufficiale delal gara Davide Galiffi di Alghero. L’arbitro designato per la sfida ha già diretto il Messina in passato, tre volte, ma mai il Trapani. Lo scorso anno il fischietto di Rimini ha arbitrato la sfida in casa tra Messina e Latina, sonora sconfitta per 3-0 con espulsione di Frisenna nel primo tempo. Andò meglio la stagione precedente quando sempre a Messina Zanotti arbitrò la partita tra biancoscudati e Monterosi Tuscia terminata 3-2 per i locali. Un precedente anche in Serie D nel 2020/2021 quando arbitrò il Messina in trasferta a Castrovillari nel girone di ritorno, partita vinta dagli uomini del presidente Sciotto per 3-1.

L’avversario Trapani

La formazione granata ha iniziato la stagione sotto la guida tecnica di Alfio Torrisi, l’allenatore della promozione dei record. Esonerato dopo la sconfitta col Picerno della seconda giornata è stato sostituito temporaneamente da Salvatore Aronica, allenatore della Primavera, che si è preso il posto di allenatore e non più traghettatore. Con lui in panchina il Trapani è imbattuto avendo collezionato 3 vittorie e 3 pareggi nelle ultime sei di campionato.

La formazione del presidente Antonini stranamente ha raccolto meno in casa di quanto abbia fatto in trasferta fin qui. Lontano dal Provinciale infatti i granata hanno ottenuto 9 punti mentre quando hanno giocato a Trapani ne hanno messi insieme 4, di cui una sola vittoria. La differenza reti è in positivo grazie ai quindici gol fatti, ma il Trapani incassa anche nove reti fin qui in stagione. Non ci sono precedenti recenti tra le due formazioni siciliane in Lega Pro.

Vecchie conoscenze e probabile formazione

Tra le fila del Trapani ci sono vecchie conoscenze del Messina quali Sergio Sabatino, difensore nell’anno in cui Raffaele Novelli sedeva in panchina, e, anche se non sarà presente per infortunio, nella rosa dei granata c’è anche Diego Zuppel passato a Messina negli anni scorsi. Non sarà della partita Amedeo Benedetti, unico calciatore squalificato delle due formazioni, ma bisognerà fare assoluta attenzione a Facundo Lescano. L’argentino è il capocannoniere dei granata e del girone C con sei reti segnate, una media paurosa in stagione e una media altrettanto alta in carriera con quasi un gol segnato ogni tre partite ufficiali disputate.

Il Trapani nell’ultima giornata si è schierato con un 4-3-3: Seculin tra i pali, Silvestri e Sabatino al centro della difesa, sulla fascia destra Ciotti e a sinistra Benedetti che però non sarà a disposizione; in mediana Carraro con Carriero e Karic mezzali. In avanti tridente composto da Kanoute, Lescano e Bifulco. Il modulo è lo stesso utilizzato da Turrisi nelle prime due di campionato e nelle due uscite in Coppa Italia C ad agosto, Aronica ha provato a cambiare modulo dalla terza alla quinta giornata, ma è poi tornato stabilmente al 4-3-3.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook del Trapani