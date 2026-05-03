Il Messina batte il Milazzo, sesta rete di Touré e playout a Ragusa

Undicesima vittoria del Messina in campionato, appena la quarta del girone di ritorno ma utile a guadagnare una posizione, sarà playout a Ragusa domenica prossima

MESSINA – Il Messina non sbaglia nell’ultima giornata di campionato. Serviva una vittoria, nella 34ª giornata di Serie D, in casa al “Franco Scoglio contro il Milazzo. Undicesima vittoria in stagione, settima in casa e quarta nel girone di ritorno, i tre punti sono arrivati grazie ad un gol, il sesto in campionato, di Isyalha Touré.

La rete, arrivata ad inizio ripresa, complice anche il 12° clean sheet stagionale per i biancoscudati, ha permesso al Messina di issarsi a quota 32 punti in classifica e staccare la Sancataldese che ha perso in casa del Savoia, retrocedendo, con i campani che festeggiano la promozione tra i professionisti. Il playout che il Messina giocherà fuori casa a Ragusa, sconfitto dall’Athletic Palermo e superato dalla Vibonese.

In tribuna il presidente Justin Davis che poco prima dell’incontro ha consegnato una maglia celebrativa a Simone Banchieri, il tecnico che ha allenato per parte della passata stagione il Messina e che era presente allo stadio. Al momento dell’ingresso in campo Francesco Giunta, ex Messina e in panchina inizialmente per il Milazzo, ha salutato i suoi ex tifosi, ricambiato dagli applausi. Prima del fischio d’inizio minuto di silenzio in memoria dello scomparso Alex Zanardi.

Primo tempo

Buon avvio aggressivo del Messina, al 4′ discesa sulla sinistra di Tourè che mette al centro ma non trova compagni. Al 6′ Maisano mette al centro, Tedesco manca di poco l’appuntamento con la sfera di testa. All’11’ ancora cross in mezzo all’area, Matese arriva scoordinato e para facile Quartarone. Al 16′ sul primo angolo della gara il Messina non arriva a trovare il tapin vincente, la palla sfila in area piccola e la attraversa tutta.

Al 21′ Maisano salta netto Salvo a destra, arriva quasi sul fondo e la mette al centro leggermente arretrata, Zucco la controlla di spalle, si gira e prova il diagonale palla di poco a lato. Alla mezz’ora dal cross di Touré Silvestri toglie la palla praticamente a Tedesco che avrebbe calciato a botta sicura e concede solo angolo.

Al 37′ palla gol per il Messina, Touré premia la sovrapposizione di Matese a sinistra, quest’ultimo serve al centro Zucco che arriva in corsa ma calcia troppo centrale e Quartarone la tiene. Al 39′ altra occasione, ancor più plateale, cross di Maisano dalla destra, Matese di testa la piazza sul palo lontano in allungo Quartarone la smanaccia fuori dallo specchio. Concessi nel finale due minuti di recupero, Messina in costante possesso palla nella metà campo offensiva, nel primo minuto aggiuntivo Bosia di perde Greco che può entrare comodamente in area di rigore fortunatamente senza incidere, nel secondo ancora Milazzo pericoloso, cross di Pipitone e La Spada tutto solo in area di rigore di testa la gira sopra la traversa.

Secondo tempo

Cambia mister Feola nell’intervallo, in campo Oliviero al posto di Maisano. Primo squillo del Messina, Bombaci combina a sinistra con i due attaccanti al 52′, solo angolo però per i locali. Al 54′ finalmente si sblocca la gara, scende bene a sinistra Isyakha Touré, l’area è piena di compagni ma decide di andare da solo e col mancino manda sotto il sette lontano lasciando fermo Quartarone. Triplo cambio per mister Catalano: escono Greco, Salvo e Giubrone dentro Morabito, Franchina e Giunta.

La reazione del Milazzo non arriva, arrivano i cambi su entrambe le panchine, forze fresche per entrambi i mister Feola e Catalano. Al 79′ scappa sulla fascia Bombaci che prova anche lui col mancino a mettersi in proprio ma manda in Curva Sud. Il Messina rallenta i ritmi nel finale, addirittura Giardino minacciato di cartellino giallo dall’arbitro quando si prende qualche secondo più del previsto su un calcio di rinvio. Cinque minuti di recupero ma si aspetta solo il fischio finale che arriva con qualche secondo di anticipo.

Acr Messina – Milazzo 1-0

Acr Messina (3-5-2): Giardino; Clemente, De Caro, Bosia; Maisano (dal 46′ Oliviero), Zucco (dal 72′ Zerbo), Garufi, Matese (dal 90′ Papallo), Bombaci; Tedesco (dal 66′ Roseti), Tourè (dal 77′ Kaprof).

In panchina: Sorrentino, Aprile, Saverino, Werner, Bonofiglio.

Allenatore: Vincenzo Feola.

Ss Milazzo (3-5-2): Quartarone; Dama, Cassaro, Sardo; Pipitone, Silvestri, Currò (dal 79′ Chiappetta), Giubrone (dal 62′ Giunta), Salvo (dal 62′ Franchina); Greco (dal 62′ Morabito), La Spada (dal 75′ Galesio).

In panchina: Mileto, Vaiana, Bosetti, Moschella.

Allenatore: Gaetano Catalano.

Marcatori: Touré 54′ (Me).

Ammoniti: Dama 14′ (Mi), Giunta 72′ (Mi), Kaprof 89′ (Me), Zerbo 93′ (Me).

Calci d’angolo: 5-2. Recupero: 2’ + 0’.

Arbitro: Francesco Saffioti di Como.

Assistenti: Fabrizio Perri di Lamezia Terme & Elisa Lavarra di Cosenza.